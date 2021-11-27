惊见3岁儿学叼烟 敲醒嗜毒女戒毒

19岁嗜毒女在监狱产子，出狱后不知悔甩不掉毒瘾，直到看到3岁儿有样学样叼着烟，如当头棒喝，将她敲醒，为了儿子走上戒毒之路。

这个曾在毒海沉溺的是现年36岁的曾美善，她如今早已摆脱毒瘾，与丈夫和四个孩子拥有美满的家庭。

20多年前，曾美善或许难以想象，今天会有这样的生活。她受访时告诉记者，她是在升上中学，也就中一那年，因误交损友，接触到毒品。

她说，她的父母就离异，小时候觉得父母不关心她和两个姐姐，“可能是这样，才会学朋友吸毒。”

当时的曾美善以为，短暂的快感可以填补心里的空缺，开始喝酒、抽烟、吸强力胶等。上了中一不久，曾美善无心念书而辍学，之后到夜店当起陪酒女郎。

16岁和18岁那年，她因为吸毒两度被捕，还因此入狱。

2003年8月被判坐牢三年时，她怀着五个月身孕，当年12月在监狱产下儿子。宝宝满月后，她把儿子托付给姐姐照顾。她出狱后带着儿子投靠母亲，帮妈妈扛起房贷重担。

曾美善坦言，第二次出狱后，因为生活的压力，她又开始吸毒。“毒瘾真的很难戒，而且我还时刻感到羞愧，就心里觉得自己是陪酒的，又是毒虫，很自卑。”

正当她以为自己走不出毒瘾时，已经3岁的儿子给了她一个转变的契机。原来，儿子看着母亲吸毒抽烟，也有样学样的手指叼着烟，模仿母亲抽烟。这一幕终于把曾美善吓醒，让她下定决心戒毒。

完整报道，请翻阅2021年11月27日的《联合晚报》。