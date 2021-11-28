新增旅游走廊下月开通 新航酷航开始售卖泰国VTL机票

下月14日起，新航每周将有10趟从泰国曼谷飞来我国的接种者旅游走廊（VTL）航班。廉价航空酷航也从昨日起售卖从曼谷、清迈和普吉岛飞到我国的机票。另外，从柬埔寨、马尔代夫、土耳其，以及斯里兰卡等国飞来我国的新航VTL航班也开始售票。

新加坡航空公司和酷航昨日开始售卖由泰国飞来我国的疫苗接种者旅游走廊航班机票。有公众已在第一时间订购机票，准备在年底佳节期间到泰国旅游或探亲。

根据新航文告，下月14日起，每周将有10趟从泰国曼谷飞来我国的接种者旅游走廊（VTL）航班。SQ707每天有一趟VTL航班，SQ705则是每周一、三和六各一班。明年1月31日起，SQ705的班次也会增至每天一趟。另外，每天也有一趟从普吉岛飞到我国的VTL航班SQ727。

新航网站显示，截至昨天傍晚5时，VTL航班开通第一周，从曼谷飞来我国的单程票价介于约172元至276元；普吉岛的票价则为162元至198元左右。

廉价航空酷航也从昨日起售卖从曼谷、清迈和普吉岛飞到我国的VTL航班机票。酷航网站显示，从曼谷飞来我国的VTL航班每天有一至两趟，开通首周的单程票价约100元。

从普吉岛出发的酷航VTL航班每周三趟，票价介于92元至105元左右。从清迈起飞的航班则每周有四趟，票价为约206元。

新加坡民航局前天宣布，VTL计划将在下月14日扩大至泰国，搭乘VTL航班入境我国的民众无须隔离。泰国已从本月1日起放宽对我国的边境管控措施，完成冠病疫苗接种的新加坡旅客入境泰国后不用隔离，只须接受聚合酶链式反应（PCR）检测。

机票开卖首日立刻订购

苏伟良（33岁，建筑公司经理）的妻子来自泰国，目前是新加坡永久居民。自疫情暴发以来苏伟良已有约两年没有陪妻子回泰国。

他在得知可乘搭VTL航班从泰国返新后，在机票开卖首日便立刻上网订票，准备在圣诞节当天和妻子飞往泰国旅游并探望亲人。

“之前没有VTL安排，返新后须要隔离，我们请不了那么多天的假，所以一直无法去泰国。现在我们总算可以到泰国和亲人团聚，非常期待。”

疫情前每年都会到泰国旅游的黄健龙（41岁，培训与业务发展）则持观望态度，目前还是没有到当地游玩的打算。他说，家中还有未接种疫苗的年幼孩子，不放心带着他们一起出国。

黄健龙也认为在疫情期间出国比较麻烦，须要更谨慎地规划行程以及查询当地的防疫规定。

我国也将在下个月16日将VTL计划扩大到柬埔寨、马尔代夫、土耳其、斯里兰卡和斐济。

届时新航每天将有一趟从柬埔寨金边飞来我国的VTL航班。从暹粒市起飞的VTL航班则从17日开始，每周共有四趟。从马尔代夫和土耳其伊斯坦布尔飞到我国的VTL航班每周有三趟，从斯里兰卡科伦坡起飞的航班则有七趟。新航目前没有往返斐济的航班。

根据民航局文告，最新宣布的泰国等六国的VTL安排仅适用于入境新加坡者。旅客在前往这些国家前应查明个别目的地的入境要求，不同国家的规定可能有差异，也会随着冠病疫情的发展而改变。