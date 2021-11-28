聚会和堂食人数放宽后首个周末 购物中心餐馆公园等处人潮稍增

记者昨天走访东部地区观察到淡滨尼广场和勿洛广场等购物中心，中午开始出现人潮。虽有不少是三五成群的亲朋好友，但下午以两人同行的公众居多；东海岸公园主要都是两人以上的家庭。

社交聚会和堂食人数限制放宽后迎来首个周末，受访者认为相比上周末人潮稍有增加，其中商场餐馆的客流量增长最多，到公园游玩的人也不少。

记者昨天走访东部地区观察到淡滨尼广场和勿洛广场等购物中心，中午开始出现人潮。虽有不少是三五成群的亲朋好友，但下午以两人同行的公众居多；东海岸公园主要都是两人以上的家庭。

受访商家说，人潮只比上周六增加约一成，但食肆客流量增长至少两三成。

勿洛广场手表店员工黄真东（61岁）说，措施放宽的一周内人潮稍微增加，可更频繁地看到人群走过。“可能去用餐的人比较多，我们就没感受到很明显的增长。”

双胜西餐馆（Swensen's）分店经理罗翠玉透露，堂食人数相比上周六多了约三成，到了下午5时，甚至要等30至45分钟才有座位。“我们要遵守安全距离，人手也有限，不能增设太多座位。”

东海岸公园Atmosphere Bistro & Bar经理叶依霖（45岁）认为，或许因政府这次是逐步放宽堂食限制，所以公众没有像上一次开放五人堂食那样蜂拥而至。“下午的收入大概上升了10%左右，但这也可能因为到了月底，大家都领了薪水而上馆子。”

在该餐厅工作五年的叶依霖估计，当天到公园的人增加一成左右。

育有两个儿子的陈妍（40岁，会计）趁着学校假期，与多年好友相约，昨天各自带孩子到东海岸公园游玩。“等一下我们的丈夫会加入，因为总共有七个人，所以我们这一家会到朋友家一起吃晚餐。”

小贩中心食客没显著增加

开放五人堂食的小贩中心昨天却没有感受到食客有多大增幅，受访摊贩也表示未见生意增长。

淡滨尼天地小贩中心的摊位助手潘美（34岁）说，自周二开放最多五名完成疫苗接种者同桌堂食后，人潮稍微多5%，前来用餐的以朋友和年长者居多。

她说：“有些公众可能不了解有哪些小贩中心开放给五人堂食，相信到后天所有小贩中心落实这个措施后，人潮才会增加。”

另外，自星期五开始的“黑色星期五”促销效应，周末的乌节路迎来不少逛街族。诗家董百货公司更一度因为场地达到防疫管理措施的人数顶限，而暂时谢绝公众进入。

OneMotoring网站也显示，中央高速公路（CTE）昨天数次交通繁忙（heavy traffic），乌节路到晚上8时也一度车水马龙。