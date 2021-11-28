让人揪心与无奈的“盼”

盼，本义指眼珠子黑白分明，后来引申为希望、看、眷顾等。随着冠病疫苗面世，大家期盼生活能逐渐恢复正常，社会重回发展轨道，经济再次起飞。

盼，由“目”“分”偏旁合成，《说文解字》如是介绍：“白黑分也。”其本义指眼珠子黑白分明，后来引申为希望、看、眷顾等。

过去一年在冠病疫情笼罩下，大家望穿秋水，殷殷期盼生活能尽快恢复正常，社会重回发展轨道，经济再次起飞。每个人都希望冠病远离自己，即便没有染疫，也期望尽早争脱病毒强加在个人行动上和心理上的桎梏。

疫苗的面世为世人带来了一线曙光。尽管德尔塔变种毒株四处肆虐，南非近来又出现甚至可能比德尔塔更恶劣的新毒株奥密克戎（Omicron），但这一年来多国通过大规模推动接种疫苗和推行各种防疫措施，再加上治冠病的药物陆续研发，大家相信即使无法消灭病毒，疫情也会从全球大流行病降为地方性流行病。

人们因此有了新的期待，希望防疫措施能够放宽甚至取消，向往着像过去般随时与相隔两条街、两地、两国、两洲的家人朋友重聚。最近，已有人满怀喜悦重新踏上旅途，不论是到那咫尺的长堤彼岸或到天涯之处追寻北极光。

疫苗的面世为世人带来了一线曙光，人们有了新的期待，盼望能像过去般随时与相隔两条街、两地、两国、两洲的家人朋友重聚。（邝启聪摄）

然而，冠病至今已在全球造成超过520万人死亡，而疫苗的面世也凸显了现实世界的不公与各国发展步伐的差距。当富裕国家可付巨资购买疫苗以期保住国民的生命，贫穷国家对疫苗却是可望不可即，徒呼没奈何。

盼，原来也如此让人揪心与无奈。与疫情同样困扰着人类的，还有气候变化。第26届联合国气候变化会议最后盼来勉强通过的《格拉斯哥气候公约》。各国至今的减排承诺远不足以避免全球气温升幅超过工业化前的1.5摄氏度，让许多人失望，却也只能接受聊胜于无。东道国英国便表明，至少这让避开气候变暖最严重影响的希望继续存在。

期望与失望，世事并非如眼珠般黑白分明。但盼这个字，无疑是人们今年的心情写照。

作者是新闻中心助理总编辑

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