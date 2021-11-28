好爸爸拍视频分享 父子染疫康复过程 网友纷赞

为了不让怀孕四个月的妻子受感染，32岁丈夫独自照顾患冠病的三岁儿，令他最后自己也患上冠病。他也把自己和孩子染病与康复过程拍摄成16则短视频，引起网友关注和转发，纷纷称赞他是一名好爸爸。

在社交媒体Tik Tok署名“Dodovanson”的一名父亲，在社交媒体分享儿子阿齐尔（Aziel，3岁）患冠病康复的过程。第一则视频显示，阿齐尔上周六（11月20日）的抗原快速检测（ART）呈阳，全家为他患病做的隔离准备。

视频显示，阿齐尔过后被带去做PCR检测，结果也是阳性，他似乎也明白患冠病要隔离，父亲先是作弄让儿子在厕所隔离，儿子马上瘪嘴说“不要”！

镜头一转，看到阿齐尔乖巧地折叠着自己衣物，相信是为了接下来的隔离做准备，只见他边打包隔离要用的物品，包括书本、N95口罩等，他还边喃喃自语，像极了成熟的“小大人”。

当阿齐尔要与爸爸到隔离的房间时，他还似乎意识到要跟妈妈别离一段时间，于是跟妈妈讨抱。但父亲告诉阿齐尔不可以，因妈妈怀里有一个四个月的婴儿，所以只能远远地招手道别。

视频最后，看到阿齐尔在一个布满毛绒玩具的房间，戴着口罩的父亲则翻着书，在床上为儿子讲故事。单单这则短视频就吸引了30万人次观看。

父亲随后也上载另外15则视频显示他与儿子进行居家隔离的体验，他还说：“我的儿子不只是冠病强人（Covis-19 Strong），同时也是唇颚裂强人（Cleft Strong）”。

照顾阿齐尔的第三天（23日），父亲也确诊患上冠病。许多网友留言称赞他，一名署名“lerroyl”的网民说：“你真的是一位典范好爸爸，也许你会说这是本份，但其实你很棒。”

完整报道，请翻阅2021年11月28日《联合晚报》。