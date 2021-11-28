涉求职与纪念钞等骗局 39男女被捕 113人受查

以领取200周年纪念钞，以及高薪工作为饵的骗局近来在本地横行，当局在全岛展开为期五天的反诈骗行动，一共逮捕了39男女，另外113人被调查，他们涉及逾900起骗案，受害者损失的金额超过2000万元。

警方今天（28日）发文告指出，商业事务局联合七大警署于本月22日到26日展开为期五天行动，年龄介于16岁至65岁的35名男子和四名女子被捕，他们涉及工作诈骗、以免费领取200周年纪念钞为由的骗案等。

在涉及工作诈骗的案件中，受害人通过社交媒体或应用软件接触到工作广告，让他们在网购平台下单，提高平台业绩。

骗子起初也会将钱和佣金转回给受害者以取信他们，但当受害者过后下单购买金额较高的商品后，骗子便不见踪迹。

另一个骗局则是利用新加坡开埠200周年的纪念钞为饵，让收到短信的受害者以为自己可免费得到纪念钞，骗他们点击链接。当受害者信以为真点击链接后，他们被带到假的银行页面，骗子以此获取他们的银行资料。受害者直到发现自己的银行账户出现不明转账时，才得知受骗。

在此次为期五天的行动中，除了被捕的39人，另有共80名男子和33名女子接受调查，他们一共涉及逾900起骗案，被骗金额高达2000万元。

初步调查显示，这些涉案者中，不少人将自己的银行账户或是Singpass资料提供给犯罪团伙，但事后大多数人也并未获得犯罪团伙承诺付予借出每个银行账户5000元、Singpass 400元的报酬。还有一些人甚至当钱骡。目前案件仍在调查中。

根据刑事法典，一旦欺诈罪成，涉案者将面对最长三年监禁和罚款。若洗钱罪名成立，则将面对不超过10年监禁和不超过50万元罚款，或两者兼施；一旦未授权获取电脑资料罪成，初犯者则面临不超过两年监禁或罚款，或两者兼施。至于无照提供付款服务罪成，则面临不超过三年监禁，罚款不超过12万5000元，或两者兼施。

完整报道，请翻阅2021年11月28日的《联合晚报》。