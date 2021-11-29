收集厕纸纸筒 修理故障电器 清洁绿化人人可尽力

有些人可能认为环保绿化事不关己，其实最近能源危机造成电费高涨、气候变化带来豪雨和酷热天气，它和我们的日常生活息息相关。 如果人人能保持环境清洁、绿化，将提高新加坡的生活素质，降低疾病发生率，甚至带来经济效益。 清洁绿化并不难做到，且看看以下三位从学生到祖父级的人士，如何在日常生活中，以一步一脚印改变生活态度和环保概念。

收集17万个纸筒 女生推动循环风

李侞晔在念中三时，受学姐的影响关注起环保后，就开始回收身边最常见的东西——厕纸纸筒。

不要认为纸筒微不足道，或以为她年纪小，无法做成大事。两年多来，李侞晔已经将计划从母校南洋女中，发展成全国性的厕纸纸筒计划 “ToiletRollSG”。

除了学生，清洁工人和公众也纷纷响应，齐心协力回收了17万个重达1200公斤的纸筒。李侞晔将纸筒以每公斤5角钱的价格卖给回收公司威立雅（Veolia），并将所得捐给肾脏基金会，一举两得。

目前就读于华侨中学高二的李侞晔，也积极到中小学、社区、企业举行讲座，在疫情期间仍继续上线演讲，希望促进循环经济，在减少废物方面积沙成塔，激励更多人献力。她准备在今年的“A”水准会考后，继续扩大厕纸纸筒计划。

李侞晔平时喝泡泡茶时会自己携带杯子和环保吸管，也带保温瓶去上学，减少塑料使用。她受访时说：“环境破坏的影响就在眼前，比如气候变化带来水灾和林火。我想激发大家更有环保意识，培养起环保习惯，打造更绿化的新加坡。”

除了循环纸筒，李侞晔也曾经在校内推动零吸管和自带午餐盒的计划。她认为要推动年轻人环保，不妨通过具体利益鼓励他们。

“当时，我们用售卖金属吸管的资金，请收集最多纸筒的班级吃比萨；自带午餐盒的同学也无需排长龙，就能快速买到午餐。大家看到收集纸筒能帮助肾脏病人，更是热烈响应。最重要是在过程中培养起环保的习惯，更有环保的动力。”

李侞晔多次获得环境奖项，包括环境局所颁发的环境之友奖(EcoFriend Awards)。她说，社区从下至上推动环保有所局限，唯有大家都具有公民意识，从生活小处做起，配合当局的大力推动，才能事半功倍，朝永续和环保的方向迈进。

东西坏了不丢弃 修理再用免浪费

林仁智的家里有两间房间被充为零件储藏和维修房，他认为损坏的电器能修则修，能协助减少电子垃圾。（受访者提供）

资料显示，本地每年制造的电子垃圾预计约6万公吨，等于是每人一年丢弃73台手机。林仁智（53岁）认为，要减少电器类的垃圾，最好就是减少无谓的购买，珍惜使用来延长其寿命。即使东西坏了，能修则修，就能减少家电或电子垃圾。

因此，他自学维修各种电器，并在2019年成为“维修咖啡店”（Repair Kopitiam）的义工，免费指导公众维修损坏的电器，甚至是家具和衣服。每月一次的工作坊，如今已培训多达3000名维修指导员，协助更多人做维修。

林仁智说：“现在网上购物很普遍，很多人看到喜欢的东西马上就买，很少考虑到是否能持久使用，也认为价格不高，用坏了就丢。”

“其实很多东西都能自己修理，我在‘维修咖啡店’就修理过电水壶、风扇、饭锅，甚至是烤炉、微波炉。有时只是换条电线或零件，就能避免它变成废物，一些简单维修，家庭主妇和年轻人也能做。”

林仁智过去是通讯器材维修老板，如今是社会企业永续生活研究所的职员。他最近也参与线上和社区活动，鼓励公众通过维修来延续电子通信产品的寿命。

他认为，有些电子废物可以翻新和再修理，未必要当垃圾丢弃或送去焚化厂，因为销毁是浪费资源，焚烧也会增加碳排放，对环境造成污染，加速气候暖化。

林仁智说：“我们应该减少不需要的购物，需要购买时则选择更高素质、更持久，甚至容易维修的产品。平时勤于保养，例如定期清洗风扇、上油，或为电脑除尘，避免通风孔阻塞或过热，东西就能延长使用寿命，长期下来可以节省更多金钱，也能为新加坡减少电子垃圾。”

动员居民及客工 捡垃圾和防蚊虫



亚逸拉惹—玉宝区C2E委员会陈青贵积极带队到社区宣传防蚊意识，也拍摄防蚊视频与居民分享。（图/亚逸拉惹—玉宝区C2E委员会提供；图片摄于未有冠病疫情之时）

亚逸拉惹—玉宝区的居民过去参加行兼跑时，会顺便拿个垃圾袋，边走边捡垃圾，区里每年也举行清洁大挑战，大家分头寻找垃圾和滋生蚊虫的热点。

此外，该区的紧急应策与参与委员会（Community Emergency & Engagement Committee，简称C2E）主席陈青贵（68岁），还成立了巡逻小组，定期到住宅区检查蚊虫滋生热点、摄制视频，联系和提醒居民防蚊5步骤，例如倒掉花盆积水和倒放水桶。

已经当祖父的陈青贵说：“保持环境清洁，人人有责。打造更美好的住家，我从自己做起，从小就灌输儿子和孙子保持环境卫生的观念。”

除了与居民、学校、社区商店和小贩合作，陈青贵也邀请附近两个客工宿舍的外籍劳工来当大使，用他们的母语传达保持环境清洁的信息。

简易5步骤 开始环保行动

想为环保尽力不难，你可以在生活中做出简单改变，保持清洁，做到零浪费。以下5个步骤助你开始环保：

1.浏览清洁与绿化新加坡网站，了解更多相关的计划和行动：

https://www.cgs.gov.sg/cgs2021

2.从生活中小步做起，包括：东西只买所需分量，减少食品、包装的浪费；自带可重复使用的购物袋、餐盒、水瓶；减少废物，选择捐赠多余的食物或再循环厨余。你可以从清洁与绿化新加坡网站上，了解更多零浪费的做法：https://www.cgs.gov.sg/what-we-do/towardszerowaste/whatyoucando

3.与家人朋友分享心得，鼓励大家一起做。

4.通过互动的网上视频，亲身了解本地昆虫农场Insectta 和木业制造XCEL工业如何为环保尽一份力，你可上网报名参加11月到12月的活动：https://www.cgs.gov.sg/cgsexperiences

5.成为清洁与绿化新加坡义工，协助防止伊蚊、再循环和保持环境卫生。请上网报名：https://www.cgs.gov.sg/how-can-we-act/volunteer

【本文由国家环境局呈献】