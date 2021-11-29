李显龙总理：正密切留意情况 奥密克戎或迫使我国重开计划倒退

李显龙总理昨天在人民行动党大会以党秘书长身份致辞时强调，我国在对抗冠病方面已取得很大的进展，但须做好心理准备，可能会有更多波折。

新发现的“奥密克戎”冠病变种毒株可能迫使我国的重开计划需倒退几步，才能继续向前。尽管如此，李显龙总理有信心，我国终能找到与病毒共存的方式，安全恢复所有人们热爱的活动。

世界卫生组织上周五（26日）将在南非发现的变种毒株列为“须关切的变种”，并正式命名为奥密克戎（Omicron）。李总理昨天在人民行动党大会以党秘书长身份致辞时，表示我国正密切留意情况。

国人信任使我国抗疫措施奏效

他强调，我国在对抗冠病方面已取得很大的进展，但须做好心理准备，可能会有更多波折。

每一场危机都是对信任的考验。李总理说，即使是医生和科学家也难以跟上大量涌现的病毒新信息，更何况多数人不是医生或科学家。因此，人们依赖政府的领导。

李总理认为，我国抗疫措施奏效的一个重要原因，是国人信任行动党政府会保护每个人的安全和维持国家的正常运转。例如，国人毫不犹豫前去接种冠病疫苗，不仅仅是因为接种计划组织得很好或接种疫苗是免费的，也因为他们信任我国政府和医疗保健系统，接受接种疫苗能保护自己与家人的建议。

相比之下，正在对抗第四波疫情的欧洲，相当可观的少数人拒绝接种，因为他们对权威和政府有着深深的不信任。在美国，民众对疫苗接种的态度沿着民主与共和两党的界限分裂。

李总理说，新加坡幸运地避开了这样的社会分裂，“但请记得，我们不是一夜之间就成为有凝聚力、相互信任的社会。社会凝聚力是数十年努力的成果。而信任必须在危机发生前，早早就建立起来。”

李总理强调，行动党是通过多年来与国人的紧密合作，忠实履行承诺，建立起信任。“而事实证明，在这场危机中，我们需要动用这份信任储备，因为我们面对许多影响生活与生计的紧迫且艰难的决定。”

他说：“正如我对部长们所说，危机中，身为领导人的我们不能动摇。现在不是担心是否受欢迎或形象的时候。你当选是有一个使命的，必须专注于你的职责，那就是做出正确决定，保护新加坡的安全，并帮助新加坡和新加坡人度过这场危机。”

不仅国人和领导人之间的信任很重要，民众也必须能够相互信任，社会的互信程度决定了成败。

行动党须回应新一代选民 希望看到更多辩论及竞争诉求

要维系社会互信，李总理重申须处理好政治。他强调，行动党必须在政治上保持领先地位。

“新一代选民希望看到更多辩论、更多竞争、更多对既定观念的质疑。行动党必须回应这个诉求，展示给新加坡人看，我们不怕反对意见或被挑战，我们鼓励健康的讨论。我们欢迎好点子，不论由谁提出。同样重要的是，我们仔细聆听新加坡人的意见和关切。”

行动党大会今年以线上线下混合方式进行，超过2000人参与，除了在新达新加坡会展中心的实体活动，各支部也有基层党员通过视讯方式连线。