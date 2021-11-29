至明年2月18日 首届邻里节邀你“吃喝玩乐”

邻里节将围绕“用餐、购物、游玩和庆祝”四个主题举办一系列活动，例如小贩美食的大胃王比赛、让公众票选出百大邻里美食摊位、配合佳节提供各种优惠折扣，以及每周的幸运抽奖。

已有超过八成的邻里企业和六成的邻里小贩接受电子支付，同去年相比增加超过一倍。新加坡邻里企业中心也从即日起举行首届邻里节，进一步鼓励新加坡人将邻里视为用餐、购物和娱乐首选地点。

副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰昨天在勿洛心动大厦，为邻里节主持开幕式。他指出，疫情使许多人重新发现邻里的魅力和便利，同时也为邻里企业和小贩带来艰巨的挑战，邻里商家们仍然坚韧不拔，通过转型继续蓬勃发展。

他说：“其中一个显著变化是采用电子支付方案。去年只有四成的邻里企业和两成的小贩提供电子支付。今天则有超过八成的邻里企业和超过六成的小贩已这么做，更多邻里企业也使用社交媒体和网购平台扩大客户群。”

增添邻里活力吸引消费者

除了数码转型，王瑞杰也指出，邻里节等社区活动也能增添邻里的活力，吸引消费者。由新加坡邻里企业中心主办，获企业发展局和全国商联会总会支持的的邻里节从即日起一直举行至明年2月18日，全岛30个邻里商联会和小贩联合会的8000个商家和小贩参与。

邻里节将围绕“用餐、购物、游玩和庆祝”四个主题举办一系列活动，例如小贩美食的大胃王比赛、让公众票选出百大邻里美食摊位、配合佳节提供各种优惠折扣，以及每周的幸运抽奖。主要邻里商联会也会主办以本地地标和娱乐消遣为主题的灯光和照片展。

游玩环节则包括一系列邻里之旅，带领参与者探索本地邻里地标和怀旧景点。第一场邻里之旅将在今年12月于武吉甘柏开始，明年1月也会陆续到宏茂桥—哥本峇鲁、碧山—大巴窑、文礼、勿洛、勿拉士巴沙—珍珠坊和金文泰。

领导邻里数码化与振兴委员会的国家发展部兼外交部高级政务部长沈颖，和贸工部兼文化、社区及青年部政务部长刘燕玲也出席了活动。沈颖指出，委员会的工作不仅是鼓励邻里商店进一步的数码化，也推广任何能帮助到邻里商家的科技，例如产品自动贩卖机。她说：“邻里商家在疫情之下都受到不小的冲击，但他们也看到了一种机会，随着越来越多人居家办公，每天活动范围更接近住家，这为邻里商家带来新的商机。不过我们需要在营业方式、产品，甚至在政策方面作出一些灵活的调整，以帮助捕捉新商机。”

刘燕玲则说：“我们大部分国人都对自己住家周围的邻里中心比较熟悉，邻里节希望能把大家带到平时比较不会去到的地点，重新发现新加坡，带动各个社区邻里中心的活力。”

珠宝行按顾客喜好 3D打印独特首饰

数码化不仅是采用电子支付或是点算货物，更能为顾客提供更个性化服务，保持邻里商家竞争力。

其中一家借助科技的是于1934年创立的万昌珠宝行，老板陈光铭（66岁）说：“10年前我就发现打金师傅越来越少，如果不采用科技，我们将会被淘汰。我当时注意到3D打印技术，只要会画3D图，机器会帮你打印出来，但最大的问题是要有绘画3D图的团队。”

后来他和其他员工便开始学习3D技术，并使用政府的津贴来购买相关机器。使用这项技术，顾客可以选择设计独特的首饰，珠宝行能在很短的时间内完成设计和开始制造，保持传统珠宝行的竞争力。

商家：数码化让生意复苏

提供婚俗用品的中式婚礼商店在疫情前曾尝试进军线上购物市场，但因需求不高而失败。

去年疫情期间他们无法开店损失惨重，当时他们发现有更多人转而在网上购物，因此积极开拓线上平台和数码营销，让顾客能更便利采购。

负责人梁尤凤（42岁）说：“如今人们恢复举行婚礼，因为有线上平台，我们的生意很快就复苏，营业额甚至高过冠病以前的水平。数码化的过程需要投入大量的时间和金钱，但是对邻里商店来说是值得的。”