食，在我们的生活和文化里占有很重的分量。我国抗疫措施收紧或放宽都影响着人们是否能同桌共食，也关系到餐饮业者的经营。然而，不少业者仍在努力营生，还登上新加坡“必比登推介”名单，让人欣慰。
人+良=食，人要过得好似乎与饮食有很大的关系。所以，我们见面时会问吃饱了吗？食，在我们的生活和文化里占有很重的分量。在将近两年的抗疫道路上，每一回抗疫措施收紧或放宽时，我们总会关注能不能堂食，可以和几个人同桌外食？
这一年来，我们经历了5月16日进入高警戒解封第二阶段后的只可打包、不能堂食；6月21日起允许两人一起在外用餐；7月12日进一步放宽至五人；五人堂食实行不过一周，又因暴发大感染群，在7月19日开始把堂食人数收紧至两人。随着社区感染情况好转、医院加护病房的压力缓和，我们在上周终于等到不同屋共住的五人也能在外头同桌共食。
堂食不止牵涉与亲朋好友几人聚餐，也关系到熟食小贩、餐饮业者的经营与温饱。疫情中餐饮业经营不易，但放弃小贩摊位的摊贩，却比疫情前来得少。环境局数据显示，当局管理的小贩中心熟食摊租用率保持在97％，去年到今年5月，中止租约的摊位每个月平均是16个，比2017年至2019年的每个月平均28个还少。
新加坡人爱美食，8月公布的本年度新加坡“必比登推介”名单，入选者从上一届的58家增至今年的69家餐馆和小贩食摊。在艰难抗疫的一年，看到许多饮食业者仍在努力营生，还获得业内认可，让人欣慰。
全球供应链今年出现危机，提醒我们要保障基本物资，包括食物。除了来源必须多元，也要有自己的农业。我们的蔬果鱼农和家畜业者多年来的努力，初见成果。如今更多超市和餐馆，把本地农产品放到货架和餐桌上，除了让消费者享用新鲜而有品质保障的美食，也为环保减碳尽一点力。
本月公布的2020年全国人口健康调查结果显示，每三个新加坡人中就有超过一人患有高血压，近四成的人有高血脂，较以往显著增加。而吃得太咸是造成高血压频发的原因之一。看来我们的饮食中除了要减糖还要少盐，以免享口腹之欲时吃出一堆病来。
作者是《联合早报》副总编辑
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