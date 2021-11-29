到科学馆同乐 亲子携手将塑料瓶盖砌成最长壁画

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来自 / 联合早报

文 /
张艺馨

发布 / 2021年11月29日 5:00 AM

新加坡科学馆呈献的本地最大幅瓶盖壁画完成，馆长林直明副教授（左起）、参与筹划的本地艺人陈之财、科学馆主席陈燕燕，以及教育部长陈振声在壁画前交流。（白艳琳摄）
新加坡科学馆呈献的本地最大幅瓶盖壁画完成，馆长林直明副教授（左起）、参与筹划的本地艺人陈之财、科学馆主席陈燕燕，以及教育部长陈振声在壁画前交流。（白艳琳摄）

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鱼尾狮、胡姬花、樟宜机场、滨海湾金沙……一幅高2­米、宽14米的瓶盖壁画，成为我国最大、利用塑料瓶盖制成的壁画。

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