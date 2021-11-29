到科学馆同乐 亲子携手将塑料瓶盖砌成最长壁画

鱼尾狮、胡姬花、樟宜机场、滨海湾金沙……一幅高2­米、宽14米的瓶盖壁画，成为我国最大、利用塑料瓶盖制成的壁画。

陈之财：参与者紧密配合团结精神最可贵

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新加坡科学馆前天举办第二届“UNTAME：重启我们的世界”活动，让年轻一代通过沉浸式的学习体验，感受科学、科技、工程和数学（STEM）的力量。