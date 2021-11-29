到科学馆同乐 亲子携手将塑料瓶盖砌成最长壁画 订户 来自 / 联合早报 文 / 张艺馨 发布 / 2021年11月29日 5:00 AM 新加坡科学馆呈献的本地最大幅瓶盖壁画完成，馆长林直明副教授（左起）、参与筹划的本地艺人陈之财、科学馆主席陈燕燕，以及教育部长陈振声在壁画前交流。（白艳琳摄） 字体大小: 小 中 大 鱼尾狮、胡姬花、樟宜机场、滨海湾金沙……一幅高2米、宽14米的瓶盖壁画，成为我国最大、利用塑料瓶盖制成的壁画。陈之财：参与者紧密配合团结精神最可贵新加坡科学馆前天举办第二届“UNTAME：重启我们的世界”活动，让年轻一代通过沉浸式的学习体验，感受科学、科技、工程和数学（STEM）的力量。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 新加坡 环保 陈振声 面簿 科技 教育 活动 孩子 国家公园局 壁画 陈之财 国家图书馆 家长 新加坡华族文化中心 可持续发展 孩童 塑料 设计 科学 新加坡教育 人才 学校假期 亲子 本地艺人 部长 资源 STEM 科学家 工程 气候 工艺品 数学 环境 手工制作 假期 与团共聚 收集厕纸纸筒 修理故障电器 清洁绿化人人可尽力