王鑫伟曾是一家环保公司的技术员，工作了12年却始终觉得不合适，梦想着投身餐饮业。为此，他四处积累经验，还曾在我国高警戒解封第二阶段期间当过兼职清洁工，赚钱糊口。

为圆小贩梦而离开服务了12年的岗位，前技术员的逐梦之路一波三折，先是未能通过小贩培训计划，随后又碰上餐饮业寒冬、求职无门。面对重重考验，他甚至不在意别人眼光，当起清洁工来糊口。

目前是一家日本餐厅厨师的王鑫伟（38岁），过去两年的经历既丰富又曲折。他曾是一家环保公司的技术员，在那里工作了12年，却始终觉得不适合自己，梦想着投身餐饮业。

去年，他终于采取行动，参加小贩培训计划，争取获得小贩津贴回扣。可惜竞争激烈，王鑫伟烹调的食物未能虏获评审味蕾，在最后一关被刷下来。

那次的落选让王鑫伟的自信心或多或少受到动摇，但他也从中体会到自己懂的东西太少，应该继续学习。他开始四处积累经验，担任酒店自助早餐的厨师、负责咖啡馆的西餐和炸食，也在卤味摊和虾面摊当过小贩助理。

今年7月，我国进入高警戒解封第二阶段，禁止堂食。王鑫伟说，餐饮业那段期间几乎停止招聘，他为了赚钱糊口，甚至当过五六个月的兼职清洁工。

他当时是通过求职平台El Connect的应用程序，搜索和申请工作，在从事各种清洁工作期间，每月可稳定赚取约2000至2500元。

针对他是否在意过其他人的眼光，王鑫伟说：“开始的时候是有一点，但其实清洁工和小贩一样，就只是一份工作。”

他说，冠病疫情期间，清洁工也站在抗疫前线，但令人遗憾的是，相较于其他前线人员，他们较少受认可。

王鑫伟如今已回到餐饮业，他下来打算再花至少一年精进技艺，再考虑自己是否要开摊。