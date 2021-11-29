拆停车场闸门栏杆 青年网上炫耀挨轰

沉寂一时，“偷窃挑战”又卷土重来。一名青年被指将停车场电子闸门的栏杆拆下，拍下视频放上网炫耀，引发众网民批评谴责。

昨日（11月28日）面簿平台流传出一段源自社交媒体TikTok平台的短视频，一名身穿T恤短裤的青年将停车场闸门的栏杆拆下，过后还将栏杆扛在肩上，背对着镜头大摇大摆地离开。

面簿贴文也指出这则视频是在27日发布于TikTok平台，并注明是在进行“偷窃挑战”。

视频自昨天中午11时30分上载至面簿后，有超过三万点击量，网民纷纷斥责青年的行为无聊及愚蠢，并希望当局将他绳之以法。

一名网友说：“电眼早已经拍下他的行为，希望当局能够采取行动”。

另一名网友写道：“现在的年轻人为什么作出这种不加思考的行为？”也有网友说：“对于这种破坏公物的行为，我们应该加强执法力度。”

《联合晚报》早前报道，两名分别为14岁和15岁的少年在今年9月被指参加社交媒体上的偷窃挑战，涉及破坏公物，接受警方调查。

警方在接获有人参加名为“devious licks”（意指狡猾偷窃）的挑战而拆除公物的举报后，确认两名涉案青年的身份。

15岁少年被指拿着属于陆路交通管理局的加基武吉地铁站标牌拍照，警方从他家中寻获标牌；14岁少年被指为了拍摄视频，拆除靠近后港惹兰宋格一带固定在地上属于国家环境局的标牌，拍摄完毕后再把它放回原位。

根据破坏公物法令第三节，破坏公物者将面临最长三年监禁、罚款最高2000元，也可能面对三至八下鞭刑。

完整报道，请翻阅2021年11月29日《联合晚报》