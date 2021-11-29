连续两周高楼抛物遭投诉 妇女与警僵持三小时

连续两周高楼抛物，丢下剩菜残羹、垃圾、卫生棉等，33岁妇女反锁单位扬言自残，与警方僵持三小时后被捕。

这起闹剧发生在昨午（11月28日）2时许，地点是大巴窑8巷第235座组屋4楼的一个三房式单位。

记者到场时，多辆红车、民防与警方车辆停在楼下，拉起了封锁线，还有大批警员、镇暴部队在场戒备。另外，民防人员也铺设了安全气垫，撒下救生网，气氛紧张。

当时，警员和谈判专家在劝说涉事妇女开门，民防人员也进入邻居家中，展开营救行动。

大约下午5时30分左右，警方破门而入，一名身穿黑衣黑裤的短发妇女事后从单位内走出来，神情呆滞地坐上担架轮椅被带走。

邻居李先生（35岁，应用工程师）告诉记者，事发当天没听到哭闹声，但有人在清晨时分，抛下两根晾衣杆和一个枕头。他说，涉事妇女已连续两周高楼抛物，剩菜残羹、垃圾、卫生棉、烟灰水等都统统抛下楼，甚至还会吐口水。“我曾因此报警，并向环境局投诉。”

民防部队发言人证实，昨天下午4时20分左右接获通报，到场后设置安全气垫，也派遣了灾难拯救队。妇女随后被送往陈笃生医院。

警方指出，警方于下午2时47分接到求助电话，当警员抵达时，33岁妇女反锁在单位内，并扬言要伤害自己。当局出动特别行动指挥处（Special Operations Command）到场协助，警方入门后，在精神健康法令（Mental Health（Care and Treatment）Act）下逮捕了这名女子。

完整报道，请翻阅2021年11月29日的《新明日报》。