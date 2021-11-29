崇文巴刹与小贩中心分割封锁网移走 民众可同处进出

崇文巴刹与小贩中心早前为防疫被隔开，因两边的出入口遥遥相望引起民众不便，事件经本报反映后当局从善如流，民众如今可用同一个出入口进出巴刹和小贩中心，免遭日晒雨淋，上厕所也不用再绕道。

《联合晚报》本月19日报道，宏茂桥10道的第453A座的崇文巴刹与小贩中心，三个月前被拉上封锁线，导致原本紧挨着的巴刹和小贩中心被区分开来，两边的出入口隔了一段距离，全程没遮盖，居民往来两处时都需要忍受日晒雨淋。

宏茂桥市镇理事会当时接获《联合晚报》询问时表示，正与当局探讨为崇文巴刹和小贩中心设立同一个进出口，让两处人员方便往来。

宏茂桥街坊上周通知本报，当局移走了分割巴刹和小贩中心的封锁网，让居民能通行无阻。

居民纷纷赞许新安排方便多了，行动不便的阿嫲郭八妹（79岁）说，过去需要绕一大圈从巴刹走到小贩中心，让她走得非常吃力。“我每天早上都到巴刹走走，然后小贩中心喝咖啡，现在不必绕一大圈，我们老人家走起来也比较轻松。”

李先生（68岁，送货员）指出，以前下雨天没带伞时很不方便，不是被堵在巴刹出入口等雨停，不然就是被困在小贩中心内，人有三急时也无法走到巴刹角落头的厕所。“过去尿急时只好忍到雨停才上厕所，现在我们上厕所至少不必绕道，这样的安排比较实际啦！”

居民也指自从封锁网被拆除后，街坊与安全距离大使间的冲突也减少了，最近下雨天也不再出现拥堵等雨停的情况，巴刹与小贩中心恢复了以往的秩序。

完整报道，请翻阅2021年11月29日的《联合晚报》。