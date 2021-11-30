李总理：新毒株不改变新马目标 陆路VTL下月中或对一般旅客开放

李显龙总理和马来西亚首相依斯迈沙比里在联合记者会上宣布，只要公共卫生情况允许，将逐步增加疫苗接种者旅游走廊人数，并打算从下月中起将陆路疫苗接种者旅游走廊扩大至一般旅客。

新加坡和马来西亚有意从下个月中起将陆路的疫苗接种者旅游走廊扩大到一般旅客，两国也在讨论恢复海路跨境旅游。李显龙总理说，一切仍得视冠病疫情而定，但即使新变种毒株“奥密克戎”打乱计划，两国的目标仍是进一步开放新马边境。

经过一年零八个月的等待，两国人民引颈期盼的陆路与航空疫苗接种者旅游走廊（Vaccinated Travel Lane，简称VTL）昨天开通。配合这个重要时刻，马来西亚首相依斯迈沙比里也正式访问我国。

李总理和依斯迈沙比里昨天上午在新柔长堤共同见证陆路VTL的通车后，下午在总统府举行会谈。两人在之后的联合记者会上宣布，只要公共卫生情况允许，将逐步增加VTL人数，并打算从下月中起将陆路VTL扩大至一般旅客。

探讨试行让新加坡游轮 在马国港口停靠

目前只有目的国公民、永久居民或长期证件持有者能使用陆路VTL跨境回家或回去上班。

与此同时，两地也在探讨开通海路VTL和试行让新加坡游轮在马国港口停靠。李总理说：“我们同意统一游轮的安全标准，并就新马之间试行港口停靠，和在丹那美拉码头与柔佛州迪沙鲁之间启动VTL的可能性开展讨论。”

李总理强调，一切仍得视疫情而定。他说：“我们都在焦急地关注新变种毒株奥密克戎（Omicron），了解它的特征。但即使它打乱了这些计划，我们的目标仍是让新马边境更加开放，我有信心，我们过些时候将能取得进一步的进展。”

依斯迈沙比里也透露，陆路VTL的扩大，还可包括在新马第二通道开通更多巴士路线、恢复马来亚铁道公司（KTM）的火车服务，和逐步允许个人交通工具，如电单车和汽车过境。

据了解，这些事项还在洽谈中。

航空方面，依斯迈沙比里在会谈中提到进一步放宽新加坡往返马国槟城、浮罗交怡、古晋和亚庇等地的跨境旅游。

根据我国外交部文告，两国领导人在会谈中肯定了新马数十年来建立的长期双边关系和紧密的民间联系。新马在疫情期间密切合作，包括为公务与商务旅游实施互惠绿色通道、为员工提供周期性通勤安排，以及允许人们探望病重亲属或奔丧。两国也合作确保供应链不受影响。

依斯迈沙比里应李总理之邀，将在明年第一季再次访问新加坡，参加新马领导人非正式峰会。李总理昨天傍晚在面簿发文说，依斯迈沙比里也已邀请他访问马国，他期待这么做。

截至昨午579人使用陆路VTL通关

根据移民与关卡局提供的数据，截至昨天下午3时，通过新马陆路VTL、从兀兰关卡出发的旅客有512人，入境我国的则有67人。

依斯迈沙比里昨天上午约10时45分抵达兀兰关卡，李总理到场迎接，陪同的有国务资政兼国家安全统筹部长张志贤、贸工部长颜金勇、外交部长维文医生和交通部长易华仁。

李总理和依斯迈沙比里昨天见面后，在车牌“888”的新加坡—新山跨境巴士前互相碰拳留影，李总理还打趣地说：“多好的数字啊”。

随同依斯迈沙比里访新的马国官员有国际贸易及工业部高级部长阿兹敏、外交部长赛富丁、交通部长魏家祥、柔佛州务大臣哈斯尼莫哈末，以及其他高级官员。

去年3月18日，马国为防疫而“封国”，原本熙熙攘攘的新柔长堤几乎在一夜之间静止，只有提供必要商品或服务的人员允许往返。如今双方边境重开，一水之隔，终于不再阻隔两国人民。