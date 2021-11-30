自由的边缘 是你我的界“限”

限，是一种阻隔。生活因疫情受限，于是人们开始创造“无限”，但是我们要渐渐领悟放宽与受限其实是一体的，如何从“限”当中自得其乐，在于自己。

多长的时间了，你没有拖着箱子拿着护照走入机场飞出国门，或者没有坐在车子里驶过长堤等着通关回家？

多长时间了，你在等待着信息发布，想着什么时候和几个朋友聚在一起饭馆里吃一顿喝两杯，解解闷气？甚至是等待着什么时候才可以不必再通视讯，直接带着家小上门探望爷爷奶奶？

多长时间了，我们等着被告知什么可以，什么不可以？

有说西周金文里，“限”字左边像山丘，右边上部是眼睛，下部是个人，是人被高山所挡，眼睛受阻看不到远处。因此，“限”就是一种阻隔。

疫情之下，我们的生活中，多少阻隔？因为物理的阻隔，我们在“有限”时开始创造“无限”，看不到的千山万水，我们可以上网；看不到的同事，我们可以网会相见；看不到的亲人，我们可以视讯互诉思念之情。

但是“无限”虽好，也更让我们念及撩起清水的感觉，念及触摸与拥抱彼此的感觉。

社区病例激增，我国开始收紧堂食人数，一桌只限两人。商场餐饮店重新调整桌椅，为每组食客“划清界限”。（陈斌勤摄）

因为疫情，天地需要设限，在你我的关卡之间。有时候，外面大范围的限制让人苦恼，但是限制越严格，能够换取受限范围里头的人们越自由。

有些地方不设限，人们得到了自由，也让人们体验如何为自由赔上了生命的代价。这些都是因为选择。

有形的，无形的，我们感觉这两年的疫情是一次人类的集体修炼。我们渐渐要从“限”中体悟，怎样的客观条件决定了“限”的范围，我们要如何去让自己在心理上突破“限”，不受阻隔。

不要以为“放宽”住在“受限”的对面，其实它们是一体的。“限”是外在的，有时也是自我的。如何从“限”当中自得其乐，在于自己。

作者是华文媒体集团社长

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