友伴助囚犯女儿走出孤独

傅婉婷是一名志愿友伴，每周都会到女囚犯的家中，陪伴一对八岁和六岁姐妹一两小时。经过一年来的真心交流，小姐妹敞开心房把她当成好朋友，让她非常感动。

每个周末，傅婉婷（29岁，公务员）都会陪伴一对父母不在身边的小姐妹，跟她们玩游戏、讲故事给她们听，让她们不再感到孤单。

傅婉婷在一年多前加入协助女囚犯与孩子的非营利机构New Life Stories，成为一名志愿友伴，每个星期都会固定到一对八岁和六岁姐妹的家中陪伴她们约一到两小时。

傅婉婷坦言，一开始要两姐妹敞开心房接受自己并不容易，但经过这一年来的真心交流，她们已将自己当成好朋友。

“印象最深刻的是在不久前，我们一起玩线上游戏，她们将游戏画面录了下来上传到YouTube，视频的标题是‘和我的好朋友玩游戏’，这让我非常感动。”

因疫情关系，目前的志愿活动都已改成线上进行，傅婉婷只能通过视讯给两姐妹讲故事，陪她们做手工艺品、玩游戏等。傅婉婷说，起初要透过荧幕抓住两姐妹的注意力很有挑战，两人往往听故事听到一半就会跑去玩耍。

现在，两姐妹不仅会自己创作故事，表演给傅婉婷看，熟练掌握数码科技的她们还会更换Zoom的背景画面来配合自己的演出内容。

“最让我有满足感的是看到她们从原本的害羞内向，慢慢变得越来越开朗、有自信，我很开心能见证她们的成长，并一直陪在她们身边。”

当志愿友伴的这一年多来，傅婉婷也从两姐妹的身上学到了不少。傅婉婷说，年幼的姐妹俩没有父母的陪伴，一定会感到孤单害怕，不过，她从未听到两人埋怨自己的生活，而是坚强勇敢地面对每一天。

“她们的韧性让我非常敬佩，这也鼓励我要更加勇敢、认真地对待自己的人生。”