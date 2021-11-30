闯军事禁区采班兰叶 男子判监两个月

阿叔擅闯武装部队训练场地，被逮时谎称是承包商，还找人假扮“老板”， 接着称要拜拜，最后说是为了采班兰叶， 换来牢狱之灾。

这起事件发生在去年9月9日下午3时19分，地点是亚妈宫路（Ama Keng Road）的新加坡武装部队训练场地。两名被告分别是程立铭（61岁）和黄强豪（63岁）。

根据控状，该训练场地上锁的大门处有两个告示牌，用四种语言清楚写了“保护区，闲人免进”，但两人在未经授权的情况下，涉嫌共谋擅自进入该保护区。

黄强豪早前已经被判罚款2000元，原本不认罪的程立铭今早认罪，被判监两个月。

根据案情，两人开着货车前往上述地点，黄强豪开门让车进入后，站岗的士兵发现加以拦截。被查问时，程立铭谎称是承包商，来该处施工，接着还假装致电“老板”，并将手机交给士兵，不过当士兵查问电话方的身份时，对方就挂断电话。

程立铭接着改口，表示是要去祭拜，士兵依然不相信，最后被告才承认是为了采班兰叶。

当时，当被追问开启铁门钥匙来源时，程立铭拒绝透露身份，士兵于是报警。程立铭获悉惊动警方，开始大声嚷嚷，质问士兵为何为难他，不给他机会，警员到场后将两人逮捕。

程立铭原本要求农历新年后服刑，但被法官拒绝。（人名译音）

完整报道，请翻阅2021年11月30日的《新明日报》。