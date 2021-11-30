阿叔夜潜面包店偷保险箱推车运走 监39月3周

阿叔被阿窿追债，半夜潜入面包店偷走保险箱和手提电脑包，被判坐牢39个月又3周。

现年63岁的穆鲁盖安（Murugaian）昨天（本月29日）承认一项破门行窃罪名，认罪后被判刑。

这起破门行窃案，发生在今年4月15日晚上11时51分左右，地点是中峇鲁广场的面包物语（Breadtalk）。

根据案情，事发当晚9时，被告被阿窿追债，要他在隔天偿还2000元的债务。被告没钱还，萌生偷钱的念头。

被告买了一对手套、一把凿子（chisel），以及一件长袖上衣来掩盖手臂上的刺青，搭车到中峇鲁一带伺机下手。

他经过中峇鲁广场的面包物语（Breadtalk）时，想起打烊后店外的铁闸也不会被拉下，决定破门行窃。

事发时，他潜入店内，用凿子撬开收银机下方上锁的橱柜，将柜子里的保险箱和电脑包取出。

由于保险箱太重，他又找来店内的一个推车以方便搬运贼赃。

被告后来发现电脑包里没有现金，仅有一台手提电脑、充电器和鼠标，将这些器材扔进红山地铁站附近的沟渠，只把保险箱带回家。

16日早上9时，被告从一家五金店购买两个撬棍、螺丝刀和锯子，打开保险箱，并取出里头的两袋现金和一个捐款箱。

内有6000多元

他之后把保险箱和推车丢弃在榜鹅河，两袋现金则交给朋友保管，谎称是自己的积蓄，过两天后会回来取。

面包物语的店员16日清晨来开店时发现店铺遭破门行窃，保险箱和里头多达6000多元的现金都不翼而飞，立即报警。

经过调查，被告当天晚上8时12分在住家被捕。

完整报道，请翻阅2021年11月30日的《联合晚报》。