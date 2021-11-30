涉偷电单车 两少年躲进工地避警搜

两名少年涉嫌凌晨在后港停车场偷电单车，干案后一路逃到大巴窑，在组屋楼下惊见来搜捕他们的警员后躲入建筑工地内，却还是遭警员揪出逮捕！

这起偷窃案发生在今天（本月30日）凌晨2时许，一辆停在后港10道第814座组屋楼下停车场的电单车被偷。涉案少年随后在今早8时许，在大巴窑北路第205座组屋附近的建筑工地内遭逮捕。

据《联合晚报》了解，两名少年不超过16岁，都没有驾驶执照。

一般相信，车主在发现电单车不翼而飞马上报警求助。警方迅速展开调查工作，顺藤摸瓜掌握两名涉案少年的身份，以及他们所在的位置。

据了解，少年干案后将电单车遗弃在后港一带，并逃到大巴窑躲避查案人员的追捕。

但警方迅速找到被偷的电单车，并在案发六小时后发现两名少年躲在大巴窑组屋楼下，警员上前搜捕两人时，两人躲入附近的建筑工地，但还是难逃法网。

记者到达案发现场时，目睹少年被逮捕的一幕。现场来了六辆警车及10多名警员，在组屋楼下的建筑工地内向两名少年问话。

两人身穿短袖T恤、短裤和拖鞋，头发部分染成金色。他们与警员谈话时神情严肃，随后双双被戴上手铐，押上警车带走。

警方发言人受询时证实后港发生一起电单车偷窃案，警员随后在大巴窑一带逮捕两名嫌犯。被偷走的电单车过后也在后港6道附近被警方寻获。

警方发言人表示，调查工作还在进行中。

完整报道，请翻阅2021年11月30日的《联合晚报》。