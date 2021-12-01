辣玉莎退党辞议员职务 工人党将交代如何继续服务盛港

承认在国会说谎，面对国会特权委员会和党内纪律委员会调查的盛港集选区议员辣玉莎，退党并辞去国会议席。

工人党昨晚发声明说，昨天下午4时30分，辣玉莎向秘书长毕丹星表明有意退党。

工人党中委会也在晚上8时召开会议，讨论党纪律委员会就辣玉莎承认在国会撒谎而展开调查后提出的建议。辣玉莎也出席中委会议，并在会上表明去意。

辣玉莎昨天也致函国会议长陈川仁，表示她带着沉重的心情请辞议员职务。她在信中再次向国会、盛港居民和她的志愿者团队致歉，并表示将会花更多时间陪伴家人和推动她所热衷的议题。

辣玉莎写道：“我虽有一些短处，但我希望我们能继续合作，将新加坡打造成我们引以为傲的家园。”

她也表示，将协助国会特权委员会进行调查。

今年8月3日和10月4日，辣玉莎三次捏造她陪同一名性侵受害女子到警局报案，女子遭警方不当对待的经历。

她11月1日在国会承认自己的过错，并承认没有陪同受害者报案，而是通过一个女性性侵受害者互助小组，听闻此事。

国会领袖英兰妮随后对辣玉莎提出投诉，国会也将事情交由特权委员会处理。工人党隔天也组织纪律委员会，调查此事。

学者：不代表国会特权委员会不再追究

新加坡管理大学法律系副教授陈庆文接受《联合早报》采访时说，辣玉莎的请辞“可说是史无前例，也使国会最年轻议员的任期骤然划上句点”。

陈庆文指出，辣玉莎向国会承认撒谎，事态严重。虽然她的辞职并非始料未及，但她的离去仍留下许多未解的谜团，比如她究竟是否被迫退党。

陈庆文说，辣玉莎辞去议席并不代表国会特权委员会就不会再追究此案。“工人党领导层在给予新议员指导上扮演的角色可能受到关注。辣玉莎在8月的国会就已经做出那些指控，党有没有做足工作，使事情不至于有如此结局？”

工人党将在明天召开记者会交代下来如何继续代表和服务盛港，尤其是辣玉莎负责的康埔桦区的居民。