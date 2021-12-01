2021年12月1日 步入媒体新纪元

今天你一面喝咖啡，一面翻阅《联合早报》或刷平板电脑阅读新闻的时候，新加坡的报业史开始迈入一个新纪元。

原本出版新加坡四大语文报章的新加坡报业控股集团，把媒体业务剥离出来，在12月1日这天，转入“新报业媒体信托”（SPH Media Trust），以担保有限公司（Company Limited by Guarantee，简称CLG）的模式，继续为读者和各平台受众提供信息。

《联合早报》作为旗舰华文报，必定不忘初心，继续努力维持高素质的新闻水平。

这份报纸正步入第99个年头，近一世纪以来，见证也参与了本地媒体的转变。

80年代初，因为社会用语逐渐改变，华文报面对读者下降的趋势，若不改变，前路必定更难走。于是1923年创刊的《南洋商报》和1929年创办的《星洲日报》在1983年合并成联合早报。一年后，它所属的控股公司新加坡新闻与出版有限公司，与海峡时报报业（1975）有限公司及时报出版有限公司合并，成立了新加坡报业控股集团。

一代代的华文报人砥砺前进，延续新加坡华文报业的命脉，办起了足以让新加坡人自豪的高素质华文报纸。1995年，《联合早报》还成为全球最早上线的华文报章网站。

我们这一代经历过新加坡报业的荣景，也直接体验到互联网科技与商业模式冲击下越走越坎坷的道路，因此我们也准备好做出改变，迎难而上。在任何挑战下，总有新闻人不畏艰难，不放弃努力，因为我们心里很清楚，理想总是一个未竟的使命。

当下的我们并不完美，必须在各种变化中力争上游，履行新闻从业者的社会责任。

我们的责任是传达信息和知识，不论是你我身边的事、国家发生的事，乃至于区域和国际发生的事，忠实而详尽的报道，进行解读，是新闻工作的天职。不仅如此，我们必将更努力用不同受众喜闻乐见的方式，走进你们所在的平台，为你们报道民生议题，分析国际趋势。

优质的新闻是一项为大众利益服务的公共产品，新加坡报业进入CLG的模式后，这份使命的精神意涵与形式将更为清晰。

《联合早报》拥抱时代，不畏改变，在新闻发生的地方为你报道，陪伴你每一天。

《联合早报》同仁敬启