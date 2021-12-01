与其被动困守 不如坚“毅”前行

毅，持之以恒，历经延宕，直至成功。冠病病毒三番四次突袭，我国不得不一再改变队形应战，迈入“与冠病共存”预备期，如今我们与20多个国家开通VTL，期待生活如常。这一年虽然有些曲折，但我们走到这里，靠毅力。

持续做一件困难的事，克服障碍、历经延宕，直至成功。

什么是“毅”？说白了就是这样一股精神力量。在冠病大流行进入第二年，隧道尽头的曙光乍现却又仍飘忽不定，“毅”是前进路上必须的品质，也刻画了新加坡的心路历程。

这一年，我们过得有些曲折。

叶品秀（左上）在东京残奥会上女子50米和100米仰泳S2级别成功卫冕，获两枚金牌。新加坡乒乓女将于梦雨（右）负伤出战东京奥运会，闯入女单四强。她们坚持不懈的精神、沉着奋战的毅力赢得新加坡人的尊敬。（档案照）

2020年12月，随着冠病社区传播持续压低等条件具备，新加坡进入解封第三阶段，第一批疫苗抵达后，我们以为最难熬的日子已过去。岂料，擅长“超级变变变”的病毒，几个月后就以更具传染力的德尔塔毒株面貌出现，让我们解封之路，横生阻碍。

由于疫情反复，我国在5月份先后倒退回解封到第二阶段以及“高警戒解封第二阶段”。6月14日，重返高警戒解封第三阶段；7月22日，因KTV和裕廊渔港暴发大规模感染群，又重回高警戒解封第二阶段。

病毒三番四次突袭，我们不得不一再改变队形应战。与其被动困守，我们决心“渡河”，8月10日，在全国近70人口完成两剂接种后，我们迈入“与病毒共存”预备期，走出“摸着石头过河”的第一步。

这是作为小型开放经济体的新加坡必须做的抉择。

疫情已经对一些行业造成了打击，建筑业、零售业、餐饮业者首当其冲，许多人的生计与生活被打乱，承受防疫措施不断调整的变动；有的企业结束运营，但更多坚持了下去。9月以后，随着我们“渡河”，每日新增病例从数百起骤升到数千起，医护人员咬紧牙关扛起重任，一些人开始焦虑和惶恐，但全国的方向不动摇。

而今，疫情又再次趋缓，新加坡和20多个国家开通了疫苗接种者旅游走廊（VTL），旅游再次成为可能；沉寂一年多的新柔长堤也即将苏醒——“如常生活”的画面，愈来愈清晰。

在没有放弃保住最多人的生命与生计的同时，我们走到这里。彼岸就在前方，你看到了吗？

作者是《联合早报》副总编辑

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