城市旅游圣诞之旅 华文媒体集团读者俱乐部会员购票有优惠

配合圣诞佳节，今年城市旅游（City Tours）再次推出FunVee（TM）圣诞亮灯之旅，让公众乘坐敞篷双层巴士欣赏乌节路璀璨的圣诞灯饰。新报业媒体华文媒体集团读者俱乐部会员能以优惠价购票。

FunVee（TM）双层巴士以“盛开的圣诞节”为主题，设计灵感来自本地植物，超大的花卉装饰配上红色与玫瑰虹为主的灯饰点缀。

此行程将有双语导游讲解，从滨海广场购物中心出发，途经鱼尾狮和薛尔思桥，让参与者捕捉美丽的新加坡夜景，一起沉浸在节日的喜悦气氛之中。

即日起至12月10日，华文媒体集团读者俱乐部会员通过City Tours网址预购圣诞亮灯之旅，将能以优惠价购票。优惠价为成人票15元9角（原价29元9角）及孩童（3岁至17岁）票价11元9角（原价20元9角）。售完为止，附带条款与条件。读者购票时也可选择使用“重新探索新加坡”电子消费券（SingaporeRediscovers Voucher）。

FunVee（TM）圣诞亮灯之旅

日期：12月1日至2022年1月2日（每周二至周日，包括公共假期）

集合时间：傍晚6时30分

出发时间：晚上7时

集合地点：城市旅游中心@滨海广场（Marina Square），#01-207

城市旅游联系方式：6738 3338、WhatsApp 8188 6000（每天早上9时至傍晚6时）或电邮reservation@citytours.sg