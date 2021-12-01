小贩中心摊位火烧 七摊贩灭火获表扬

小贩中心摊位失火，七摊贩砸铁锁、站高处，英勇灭火，获民防部队颁奖表扬。

这起火患发生在今年10月30日晚9时15分，地点在旧机场路小贩中心一楼的摊位。

据了解，涉事摊位当时已打烊，附近摊主郑先生（73岁）见白烟不断从摊位冒出，惊觉起火，立即通知附近仍在营业的摊主，用铁锤砸开闸门的大锁灭火。

“与此同时，从周围赶来的摊主也‘各显神通’，合力扑灭火势。”

摊主朱泗军（47岁）表示，当时一名老摊主试图用灭火器，但喷不到摊位深处，他就站在高处往下喷。

“摊位火势猛烈，打包盒等物品都着火，我用了三罐灭火器，花了近10分钟才控制住火势。当时，有一名男食客也爬上围墙灭火。说不怕是假的，但就一心想灭火”。

另一位卖串串的摊主陈木榕（63岁）表示，闸门拉开后，火舌差点喷出，他拿着灭火器站在餐桌上灭火。

“我的摊位刚装修半年，也担心被波及。我们一群人用了大约十罐灭火器，也有人前去关掉电源。”

为了表扬当时奋不顾身救火的摊贩，新加坡民防部队昨日为七名摊贩颁发“社区先遣急救员奖”（Community First Responder Award），蒙巴登区议员林谋泉也出席了颁奖仪式。

受表扬的七人除了上述摊贩外，还包括蔡昇伟（27岁）、翁钿劲（27岁）、杨忠波（70岁）以及陈汉庭（68岁）。

民防部队指出，初步调查显示，相信火患因电路引起。

完整报道，请翻阅2021年12月1日的《新明日报》。