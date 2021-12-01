青年新山搭VTL巴士 抵我国测呈阳

通过陆路VTL返回狮城，一男乘客检测呈阳，吓坏一车人。

不愿透露姓名的读者拨电《新明日报》24小时热线通报，指昨天（11月30日）傍晚6时45分，从拉庆巴士总站开往奎因街巴士总站的巴士上，有一名男乘客检测呈阳。

“我搭汉达英达巴士回返新加坡，大概晚上8时15分抵达，一行人做了ART检测后，其中一名男子竟不过关。”