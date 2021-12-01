青年新山搭VTL巴士 抵我国测呈阳 订户 来自 / 新明日报 文 / 新明日报意外组 发布 / 2021年12月1日 2:35 PM 左图：疑似确诊的男乘客（中间）拉着行李箱，与同车其他乘客，前后进行ART检测手续。右图：一名男乘客突然被指示独自坐在前方，与原先一同等候ART检测结果的其他乘客分开。（受访者提供） 字体大小: 小 中 大 通过陆路VTL返回狮城，一男乘客检测呈阳，吓坏一车人。不愿透露姓名的读者拨电《新明日报》24小时热线通报，指昨天（11月30日）傍晚6时45分，从拉庆巴士总站开往奎因街巴士总站的巴士上，有一名男乘客检测呈阳。“我搭汉达英达巴士回返新加坡，大概晚上8时15分抵达，一行人做了ART检测后，其中一名男子竟不过关。” 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 新马VTL 检测呈阳性 拉庆巴士总站 奎因街巴士总站 接种者旅游走廊 冠状病毒19 录像作业加深祖孙情 双语教育多元文化 留学新加坡让学生立足世界