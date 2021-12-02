双语教育多元文化 留学新加坡让学生立足世界

教育是父母能给予孩子最好的礼物，在孩子的学习生涯中，让孩子出国留学，接触不同的文化能让他们的见识有所增长。

汇丰银行（新加坡）在11月24日举办“立足狮城，放眼世界——谈新加坡求学优势”线上研讨会。四名主讲人从不同角度谈来新加坡求学的优势以及规划。

研讨会邀请了汇丰新加坡财富管理及个人银行环球财富管理中心高级副总裁（北亚区）李芬芬、新加坡加拿大国际学校中英双语校长熊华丽、QE教育联合创办人林长达，以及嬿青私房菜创办人及《联合早报》副刊专栏作家王嬿青分享新加坡留学的优势，并且从家长和学生的角度探讨留学过程遇到的难题。

四名主讲人从不同角度谈来新加坡求学的优势以及规划。（林泽锐摄）

探讨新加坡的双语优势

李芬芬指出，到新加坡留学最大的优势就是能接受双语教育。她认为，掌握双语就意味着能得到更多的就业机会，要是考虑要去国外生活，语言上也不会有太大的压力。

“其实要掌握双语是一件不容易的事，最好从小就开始。在毕业之后如果能掌控双语的话，可以扩大自己的就业机会，可以让自己出国工作及生活。加入汇丰这个国际银行之后，我很荣幸可以跟很多不同国家和文化的同事接触，因为有双语的能力，能够更深了解他们的文化。”

熊华丽则补充，到新加坡的留学生不仅能接受双语教育，还能接触多元的文化。学校也会教导孩子使用高阶思维解决问题，训练他们全方面思考问题的能力。

她说：“我们提倡孩子们要有国际视野以及高阶思维，不仅要传授学生们知识，还要有非常谨慎和全方位的服务思考，从小树立这样一种学术的精神。”

王嬿青认为若孩子只身一人前去留学，在孩子离家之前需要先训练孩子的生活技能和独立生活能力。（林泽锐摄）

家长该如何为孩子规划留学

出国留学免不了支付庞大的金额，李芬芬在研讨会上建议家长先计算所需费用，才能更加放心把孩子送出国。

“学费取决于家长所选择的学校，如果他们选择的是私立学校，费用可能会比较昂贵。除了学费还有住宿费、伙食费、交通费以及与其他学生交流的费用。如果家长能把这些费用归纳起来，好好计划，他们就能更加放心把孩子送出国。”

王嬿青说，若孩子只身一人前去留学，在孩子离家之前需要先训练孩子的生活技能和独立生活能力。

“作为家长来说，他要走的那一天你还是会难过，可是在这之前你要想清楚，并且帮他们在各个方面做好一些准备。比方说他的独立生活能力，在高中阶段就要适当的叫他洗些衣服、打扫，叫他做点基本的菜。”

她认为，不仅是学生需要做足准备，家长们也要做好心理准备。控制思念孩子的情感，孩子不在身边时不要过多担忧，否则将会给孩子带来压力。

以实际角度出发，不同阶段的孩子来新加坡留学也要做不同的准备。林长达指出，选择在国际学校或政府学校上课，事前准备截然不同。

“如果是小学和中学，英文的要求当然跟高中的要求有点不同。如果高中来到新加坡上学，国际学校和政府学校考英文的方式也有所不同。”

【本文由汇丰新加坡呈献】