新毒株引发国人担忧 餐饮业者最怕生意再受挫

奥密克戎毒株目前充满未知数，受访公众及餐饮业者在担忧之余，都表示将密切关注疫情的发展。

私召车司机何蓓蕾（46岁）受访时说，开放五人堂食后的首个周末，她的载客量涨了三成，但她对接下来变种病毒带来的不确定性深感忧虑。

“下来感染奥密克戎变异毒株病患的密切接触者须自我隔离10天，这对自雇人士将是很大的挑战。”

黄碧珠（63岁，退休）则说，各国边界逐步开放的脚步再次被新变异病毒株打乱，让她原本希望明年可以出国旅行的计划可能落空。

“我们两夫妇和另外两对夫妻明年都庆祝结婚30周年。10年前我们到香港庆祝20周年，讲好明年也要一起出国。但我们现在都担心出国会不安全，也会更麻烦，所以也许会完全取消计划。”

日式海鲜粥Reimondo的店主陈清伟（34岁）说：“原本以为生意终于要好转，看到了曙光和希望，但听到奥密克戎毒株出现，总理说重开计划可能要倒退，感觉店要经营不下去了。”

陈清伟表示，自己开在小贩中心的店可能还可以依赖附近的居民勉强维系，但市中心的食肆多以办公人士为主要顾客群，若居家办公的模式持续下去，附近商户将面临关店的危机。

齐来丰脆鱼餐馆老板何光春指出，堂食限制放宽后，生意上升了两成左右。如今又出现新的奥密克戎毒株，他坦言，生意必定会受影响。

“我们目前没办法预测顾客的反应，主要还是看新毒株有多可怕，如果比现在的毒株更可怕，那消费者一定会减少出门。”

海底捞火锅公共事务部负责人杨西贝表示，近日门店的预订情况并无明显变化。

“我们会密切关注疫情的发展，遵守政府的防疫政策。新加坡各门店都将继续严格执行消毒流程和做好安全措施，保护顾客和员工的安全。”

三巴旺白米粉首席执行官华峻兴则认为，如果奥密克戎毒株能在本地受到良好控制，再加上政府继续实施安全管理措施，公众还是会对外出用餐有信心。

“我们希望公众能继续遵守安全管理措施和限制，尤其是在年底佳节期间。如果每个人都尽自己的本分，我相信餐饮业就能继续五人堂食。”