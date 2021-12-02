新报业媒体信托主席许文远：新报业媒体重新聚焦制作高质量新闻

新报业媒体信托主席许文远说，媒体业务转入新报业媒体，标志着一个重要的里程碑，公司将重新聚焦制作高质量的新闻的使命，让新闻作为公共产品，同时确保新报业媒体与时俱进，保持永续性。

新报业媒体信托主席许文远说，新加坡报业控股的媒体业务转入新报业媒体，标志着一个重要的里程碑，公司将重新聚焦制作高质量的新闻的使命。

今年9月10日，将媒体业务从新加坡报业控股剥离的决议，在特别股东大会上以逾97％的高票通过。新报业媒体信托（简称新报业媒体）昨天正式接管媒体业务。

许文远昨晚在新报业媒体发表的文告中说：“我们今天很高兴地完成了媒体业务转移到新报业媒体的工作。这标志着一个重要的里程碑，我们将重新专注于我们的使命，提供高质量新闻这一公共产品（public good）。这也将确保新报业媒体与时俱进，保持永续性。”

报业控股董事长李文献医生昨天也在发给职员的内部电邮中说，媒体重组的完成，标志着报业控股的一个重要转折点。

他说：“新报业媒体信托将为新加坡的高质量新闻业提供坚实的基础。我要感谢所有利益相关者支持此次重组。我有信心，新报业媒体将履行它作为值得信任的国内外新闻来源的使命，我祝福他们在进入这个令人振奋和有意义的新篇章时，顺利成功。”

伍逸松：保障媒体业务有所需资源和投资模式维持

报业控股集团执行总裁伍逸松也说：“我们今年初开始进行战略检讨时，目标是保障媒体业务有一个更可持续的商业模式，一个能够维持所需资源和投资的模式，以提供新加坡所需的值得信赖、可靠和及时的新闻。”

他说：“我有信心，长期建立起来的高质量新闻声誉，在这个结构下将有更好的发展。”

新闻机构扮演的主要是公共角色，而这与报业控股作为上市公司要照顾股东利益的宗旨有冲突。报业控股今年5月6日因此宣布，将媒体业务转入新报业媒体这家担保有限公司，消除追逐盈利的压力。

丹尼尔：加速投入资源​ 打造国际品牌扩大受众群

新报业媒体临时总裁丹尼尔昨天接受采访时透露，公司已成立三个工作小组，分别探讨《海峡时报》《联合早报》和《商业时报》下来的发展。

他说：“这不仅仅是编辑部组成的工作小组，而是横跨整个公司的，有编辑、营销、发行、科技、产品等部门的人员。团队里每个人合作扩大商业版图、增加产品。我们很快将能看到这些工作小组的成果。”

丹尼尔强调，实质的进步必须在重组第一年就看到，不能让读者等太久。

他说：“我们在各方面已经做得不错，并不是说之前不及格。我们只是需要加速（turbo charge），进行更多投资和投入更多资源支持数码化，我们想将触角伸向更多海外读者，扩大受众人数。”

发行部也正准备推动更多的数码订阅。丹尼尔说：“我们希望成为世界一流的数码订阅与销售机构，以客户为中心，并将我们的产品推向海外企业。”

“所以，我们想做更多的企业对企业（B2B）销售，将我们的产品推向国外，成为一个全球品牌，而不仅仅是一个新加坡或本地品牌。”

在这过程中，读者仍是新报业媒体的首要考量。丹尼尔说：“我们希望为读者提供优质服务，确保他们喜欢我们的产品，并愿意为产品付费。那些暂时还不想订阅的读者，也能够在付费墙（paywall）外阅读许多免费资讯。”

“对于愿意付费阅读全文内容的忠实读者，我们要制作他们愿意付费的内容，这是我们努力的方向。”

新报业媒体信托将为新加坡的高质量新闻业提供坚实的基础。我要感谢所有利益相关者支持此次重组。我有信心，新报业媒体将履行它作为值得信任的国内外新闻来源的使命，我祝福他们在进入这个令人振奋和有意义的新篇章时，顺利成功。 ——报业控股董事长李文献医生