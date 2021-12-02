丹尼尔：政府拨款不影响媒体业务独立性

新报业媒体临时总裁丹尼尔说，政府虽然可能成为新报业媒体最大的外部资金来源，但公司仍在自食其力，每年创造约4亿元的营收。政府拨款因此将主要用于推动数码转型和新业务增长，不会影响媒体业务的独立性。

自通讯及新闻部表示愿意资助从新加坡报业控股集团剥离出来的媒体业务以来，新闻工作者能否在“靠政府”的同时保持独立的问题，在国会、记者会和内部全体大会上屡次被提及。网上也不时有人议论。

对此，丹尼尔不讳言地说，政府很有可能是新报业媒体信托（SPH Media Trust，简称新报业媒体）最大的外部资金来源，虽然说慈善基金也可提供捐献。

上财年有4亿元营收 足以负担大部分营运成本

他说：“我们会否得到比政府资助更大笔的捐款？我不知道，但我们不会人家说给就认定有了，因为我们得先拿出成绩，才能吸引慈善基金。”

接受资助也不代表新报业媒体完全依附政府，丹尼尔强调，公司自食其力（we grow our own timber），2021财政年共创造了约4亿元的营收，足以负担大部分的现行营运成本，但要推动新增长，就须要政府助一臂之力。

他也深信，新报业媒体完全有可能在接受政府资助的同时，保持独立。这是因为，一个沦为政府喉舌的媒体，并不符合政府利益。政府注资的主要原因是相信新报业媒体的使命，即成为新加坡值得信赖的新闻来源。

丹尼尔说：“如果坚信这个使命，报道上却有所偏颇，你将永远不能成为一个值得信赖的新闻来源。”

至于政府将注资多少，丹尼尔表示目前还言之过早，因为新报业媒体仍在制定第一年的预算，政府资助的具体金额可能在下来几个月才会明朗。

对于那些认为主流媒体已是政府喉舌的人，丹尼尔强调，新报业媒体同仁向来专业地执行工作，媒体业务是在坚固的基础上继续发展，并没有崩坏（broken）。

读者阅后能评断好坏

他说，媒体业务之前因收入下滑而削减成本，在削减成本时也削减产品。“我们因此须要注入更多资金，停止这个螺旋式下滑，并重新开始增长。”

重组后，新报业媒体必须继续向大众证明它是值得信赖的。但丹尼尔解释，这不意味着要获得所有人的支持，毕竟总会有批评者，但新报业媒体须尽量受到普罗大众的认可。

他说：“由他们去评价吧。报纸逃不掉，也避免不了这点。读者阅读了新闻报道后，能评断好坏，知道内容是否做足了资料收集，以及是否准确。”

丹尼尔曾担任英文、马来文与淡米尔文媒体集团总编辑（2007年至2016年）和报业控股副执行长（2016年至2017年）。

原已退休的他，为协助媒体业务平稳过渡，答应复出担任过渡期临时总裁。他也兼任信托董事。丹尼尔透露，寻找下一任总裁的工作仍在进行中。