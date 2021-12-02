多数盛港居民认同辣玉莎退党辞议席

盛港康埔桦区大部分受访选民认为，辣玉莎退党并辞去国会议席，可保住工人党的信誉。另有少部分居民感到惋惜，认为她固然有错，但她是个尽责的议员。

盛港集选区议员辣玉莎宣布退党和辞去议员职务，受访盛港居民大多不意外，并认同她的做法。受访居民也均认为盛港集选区不必举行补选。

《联合早报》记者昨天走访由辣玉莎负责的盛港康埔桦区，大部分受访选民认为她退党并辞去国会议席可保住工人党的信誉。

居住在康埔桦区已有21年的李金利（74岁，退休）受访时说：“她请辞是应该的，我并不意外。哪有议员会在国会撒三次谎？如果她留在工人党，反而会影响他们的名誉。”

另一名居民李钧宝（61岁，退休）也有相同的看法，他说：“从她当选前所发表的言论，我就觉得她不够成熟，现在又犯下严重的错误，我认为她离开是应该的。”

也有居民指选择辞职是逃避责任

邓风莲（71岁，退休）认为，辣玉莎选择辞职是一种逃避责任的做法。

2003年搬入康埔桦区的王先生（45岁，自雇）也赞同辣玉莎退党和辞去议席，认为在国会撒谎事态严重，她这么做说明工人党对内有高规格的要求。

另有少部分居民对辣玉莎的决定感到惋惜，认为她固然有错，但她是个尽责的议员。

关心宇（31岁，研究人员）就说：“她的决定是正确的，因为如果她继续留在工人党将会为他们造成负担。但据我观察，她是一位好议员，经常进行接见选民活动，对居民提出的问题也能即时做出改善。”

努尔莎拉（27岁，护士）觉得撒谎固然不对，但辣玉莎的用意是好的。“我印象中的她十分友善，也乐于与居民互动，因此我认为她应该留在工人党，加倍努力为社区作出更多贡献。”

居民：没必要补选

同样是少数种族的居民努尔哈斯林娜（18岁，学生）表示不希望代表居民的代议士是个有诚信问题的人，在她看来，这跟这名议员是不是少数种族无关。

工人党将于今天召开记者会交代接下来会如何继续代表和服务盛港，尤其是由辣玉莎负责的康埔桦区的居民。

针对选区将少一名议员，而且还是少数种族代表，是否应该举行补选，受访居民都认为没有这个必要，他们相信工人党能妥善处理职务分配等事宜。

关心宇说：“我相信工人党的其他党员有能力分担她的工作量，况且距离上届大选才大概一年，如果补选会对人民造成不便。”

江瑞好（69岁，退休）说：“我并不担心她离职会对工人党造成人力上的负担，我相信工人党会好好分配。”

李先生（24岁，学生）认为，政党的人数并不是主要考量，只要工人党有信心能把职务分配好，就没有举行补选的必要。