吕祖豪原本打算通过拍摄纪录片让祖母分享更多关于她的故事，但拍摄过程并不顺利。结果他灵机一动，将内容从“祖母的故事”转为一部记录拍摄过程的片子。

艺术源自生活，性格腼腆的南洋理工大学艺术、设计与媒体学院四年级生吕祖豪（26岁，右），喜欢通过影片表达自我。起初，他想通过纪录片多了解80岁的祖母钱玉华，但在录制过程中，却有意想不到的收获。

吕祖豪原本打算通过拍摄纪录片让祖母分享更多关于她的故事，在名为《$4000》的纪录片中呈现，但拍摄过程并不顺利。

历时三天的拍摄过程中，吕祖豪不断尝试访问祖母，想让她在镜头前分享自己的故事，结果却不尽人意。祖母往往只给了他非常简短的答案，达不到他理想中的效果。

吕祖豪说：“这也许是沟通上的问题，我比较习惯用英语，她习惯讲华语和福建话，加上我们双方都不善于表达，就更难沟通了。”

他过后灵机一动，将内容从“祖母的故事”转为一部记录拍摄过程的片子。

他“自导自演”，用一部4000元的录像机记录与祖母的互动，这也成了该纪录片名的由来。片中，祖母对录像机产生了兴趣，而纪录片的核心内容也转移到吕祖豪教祖母使用录像机拍摄的过程。

过后吕祖豪在剪辑时看见自己和祖母的互动，让他对自己的行为产生了新的认知。“我意识到有时候婆婆问我问题时，我并没有回答，即使有，态度也很敷衍。”

他也透露，通过这次机会，他从祖母口中对已故的祖父有了更多的了解，同时也更加珍惜与祖母之间的感情。

“这次的纪录片其实是我所参与的课程所布置的作业，《$4000》也已在新加坡国际电影节放映。未来我很有可能会继续和婆婆一起拍纪录片，即使不交作业不参赛，我也会把录像收藏起来。”