学生课后疑忘清道具 引“炸弹”惊魂

虚惊一场！淡马锡理工学院出现“神秘包裹”，保安人员吓坏报警，惊动大批警员以及民防人员到场。

这起虚惊事件发生在昨天晚上8时55分左右，地点是淡马锡理工学院的礼堂内。

记者接获热心读者拨电《新明日报》24小时热线通报，指在上述地点看到多辆警车和消防车。记者赶到现场后，据观察，不少警员在学校礼堂外进行调查工作，现场气氛紧张。

据了解，事发前，学院正在礼堂内进行安全与保安相关的课程，并准备了一些辅助道具。

怎料，课程结束后，相关人员却忘了收拾道具，结果把道具装在袋子内，遗留在墙边。

以为是‘真炸弹’

据《新明日报》探悉，相关道具制作得十分逼真，甚至有电线缠绕着，相信学校保安在巡逻时，发现该处留下的“神秘包裹”，以为是“真炸弹”，吓得报警求助。

一名不愿透露姓名的公众告诉记者，民防部队人员和警员之后迅速赶到场，他们进行多种检测后，并未探测到有害物质，最后证实“神秘包裹”并非炸弹。

警方受询时表示，当局接获通报，指在上述地点发现一个无人看管的包裹。警方进行调查后，并没有发现任何违法行为，不需要提供进一步的援助。

只是虚惊一场

淡马锡理工学院发言人今早回复《新明日报》证实，这起事件仅是一场虚惊。

完整报道，请翻阅2021年12月2日的《新明日报》。