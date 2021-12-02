锁阳台扫把猛戳 女子涉虐狗被拍

三巴旺公寓一女子多次用扫把尖戳捅自家的金毛犬，被锁在阳台一角的狗狗吓得动都不敢动，整个过程被好心的邻居拍下后，爱狗人士花了一小时对比谷歌地图，才找出狗儿受虐地点并通知当局采取行动。

近日一段在网上流传的视频中，可看到一名女子涉及在公寓阳台虐狗的多个片段。

狗躲角落不敢动 吓得发抖

在视频中，一名年约40来岁、身穿睡衣的女子站在阳台上，倒拿手中的扫把，用扫把尖朝着阳台一角的金毛犬猛戳猛捅，吓得狗狗躲在角落不敢动，但身体却随着扫把的上下起落，吓得瑟瑟发抖。

在另外一段视频中，女子在阳台扫地，扫着扫着看到眼前的金毛犬，便用扫把大力拍扇它的头部，打了一顿后还若无其事地的继续扫阳台。

在不同的视频中，可以见到女子拿着扫把在阳台走动时，金毛犬疑似看见扫把就吓得将身体蜷缩起来。

记者联系上知情的爱狗人士陈女士（40岁，研究员），她表示自己在11月27日收到这段匿名举报视频，但对方始终不愿告知更多详情，仅表示是发生在三巴旺一带的公寓。

陈女士说：“我立刻通报当局，同时也与家人利用谷歌地图，花了一个多小时一一比对不同的公寓，最后列出三个与视频中相似的公寓，过后在朋友的协助下，确认了事发地点是三巴旺的天林园（Skypark Residences）。”

陈女士确定事发地点后，也立刻在网上发贴文希望知情人士提供更多线索。她同时将资料进一步反馈给当局，以便当局采取行动拯救这只可怜的金毛犬。

完整报道，请翻阅2021年12月2日《联合晚报》。