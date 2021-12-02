月台屏门夹阿嫲手 少年急拉杠杆救人

兀兰地铁站惊险一幕，阿嫲推着手推车上地铁，月台屏门却在这时关上，导致阿嫲右手被门缝夹住。16岁少年急中生智拉动杠杆，与其他乘客推开屏门救人，所幸阿嫲没有大碍。

这起事故发生在周一（11月29日）中午12时20分许，地点在朝滨海湾方向的南北线兀兰地铁站月台。何杰聪（16岁）在事发后通知联合晚报，指当时他在地铁上目睹这一幕后赶紧救人。

他说，当时发现地铁门关上了，但是迟迟没有发动，觉得不对劲，抬头看到原来是月台屏门出事了。

他指当时看见一名白发苍苍的阿嫲的右手却被屏门夹住，而她的手推车却已经推入了地铁车厢，相信阿嫲是推着手推车进来时，月台屏门此时关上，她反应不及才被夹住。

“当时四五名乘客都忙着拉开月台屏门，但怎么也拉不开。我突然记得在这种紧急情况，拉动屏门上的红色杠杆（lever）就能推开屏门。”

何杰聪当下马上拉动杠杆，与其他乘客齐力推开屏门，阿嫲的手才得以拿出来。根据他提供的照片显示，事发后月台屏门已被打开，两名地铁站职员也赶到现场给予协助并检查屏门。

他称所幸阿嫲没有在事故中受伤，只是有些吓着，她随后继续搭乘地铁，但看起来还心有余悸。

何杰聪希望通过这件事，提醒公众若碰到类似紧急事件该如何回应。“最重要是不要惊慌，与其他人合作提供帮助，并及时把情况通知地铁职员。”

完整报道，请翻阅2021年12月2日《联合晚报》。