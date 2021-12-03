三公交枢纽设“爱心相助站” 鼓励公众为有需要乘客提供帮助

公共交通理事会在另外三个公交枢纽增设“爱心相助站”，鼓励民众发挥爱心，主动协助有需要的乘客前往目的地。

配合首届爱心通勤周，公交理事会在武吉巴督巴士转换站，以及义顺和兀兰的综合交通中心设置“爱心相助站”（Heart Zone），不知该如何前往目的地的民众能在该处等候，让同行乘客上前为他们提供援助。交通部高级政务次长马炎庆昨天为新的相助站主持推介仪式。