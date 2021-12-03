三公交枢纽设“爱心相助站” 鼓励公众为有需要乘客提供帮助 订户 来自 / 联合早报 文 / 刘钰铃 发布 / 2021年12月3日 5:00 AM “爱心相助站”旨在鼓励民众发挥爱心，主动帮助在该处等候的乘客或有需要的人士前往目的地。图为由易塔通、唐氏综合征协会和新加坡协助残障者自立局共同打造的武吉巴督巴士转换站内的相助站。（公交理事会提供） 字体大小: 小 中 大 公共交通理事会在另外三个公交枢纽增设“爱心相助站”，鼓励民众发挥爱心，主动协助有需要的乘客前往目的地。配合首届爱心通勤周，公交理事会在武吉巴督巴士转换站，以及义顺和兀兰的综合交通中心设置“爱心相助站”（Heart Zone），不知该如何前往目的地的民众能在该处等候，让同行乘客上前为他们提供援助。交通部高级政务次长马炎庆昨天为新的相助站主持推介仪式。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 公共交通理事会 爱心相助站 数码 小小力量拯救地球