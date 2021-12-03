父被推瘫非晕倒 女揪真凶讨公道

阿叔突然在咖啡店“晕倒”，头撞地导致半身瘫痪，家人原以为是意外是接种疫苗的后遗症导致，谁知四下打听之后才发现，原来他是被人推倒！

家人称，目击事故的一名阿伯试图隐瞒真相，导致家人一个月之后才得知内幕，差点让伤人者逃脱法网。

《联合晚报》早前报道的一起法庭案件揭露，今年4月10日早上10时30分，一名67岁男子在便利店熬完晚班后到咖啡店吃饭，突然听到有人大骂一声“贱狗”。他误以为说话的69岁的阿叔是在辱骂他，与对方吵了起来并伸手将对方推倒，导致受害人头部撞击地面，当场昏迷。

受害人的女儿尹女士（36岁）透露，家属起初真以为父亲纯粹指只是晕倒，并不知晓原来父亲是被人推倒的。

她说，父亲当时与一名林姓友人去吃饭，后者亲睹经过，致电通知母亲时却只说父亲突然晕倒。家人觉得奇怪，多次询问详情，但他坚称父亲是自己晕倒的。“他的说辞前后不一，一下子说父亲是在他面前跌倒的，一下子又说事发时他背对着父亲，他唯一坚持的就是我父亲是自己晕倒的。父亲五六天前才接种了疫苗，过后也出现发烧等症状，我们因此以为他晕倒是接种的后遗症导致的。”

为了了解事发经过，家人多次前往事发地点，向周边商铺要求查看闭路电视画面。后来他们终于联络上一家商铺的总部，对方告知电眼并未拍到相关画面，但店员却目睹了意外的发生。

尹女士说：“店员亲眼看到父亲和人吵架，并且被推倒在地，我们这才知道真相，立刻去报警！”

她说，至今不知为何父亲的林姓友人要欺骗家人。

完整报道，请翻阅2021年12月3日《联合晚报》。