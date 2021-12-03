疑拾荒者半夜“寻宝” 乱翻垃圾散落一地 居民投诉

劳明达街一带的捷利歌路组屋区，疑有拾荒者半夜在垃圾堆里“寻宝”，居民大清早出门，惊见楼下垃圾满地，如同垃圾场！

事件发生于上周六（11月27日），捷利歌路第813座组屋居民发现楼下信箱后方出现大量垃圾，拍下后上传网络，并通知STOMP网站。

视频显示，该座组屋的垃圾槽、走廊，以及组屋楼下的座椅处，堆积了不少碎纸片、塑料袋、纸皮箱等垃圾，看起来又乱又脏，犹如垃圾场。

记者事后到场了解情况时，垃圾已被清走。根据记者的现场观察，垃圾槽旁边有一个蓝色环保回收箱，以及一个绿色的大型垃圾箱。居民平时会把一些大型垃圾如废弃家具等弃置在该处。

视频中所显示的地点在信箱后方，位置就在垃圾槽旁边，距离不到10米。

居民蓝先生（68岁）说，他周六傍晚大约6时左右回家时，信箱后方已经堆积了不少垃圾。“一般居民们不会走到那个角落，我看见也不以为意，因为隔天就会有人将垃圾全部清扫干净。”

他万万没想到的是，隔天一早，垃圾非但没被清掉，而且还被人翻到散落一地。“我在这里居住超过22年，早前偶尔会有垃圾，但从来没像这次这么严重。”

他推测：“应该是拾荒者在翻找垃圾桶里的值钱物品。”

36岁的女佣温妮则说，她和雇主早就发现有这个问题。她说：“一般拾荒者会在周末的夜晚出没。一次家里的垃圾比较多，我们就包好拿下楼放在垃圾槽旁，结果隔天就发现垃圾袋被人扯破，垃圾散落一地。”

完整报道，请翻阅2021年12月3日《联合晚报》。