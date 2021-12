辣玉莎在听证会上说,工人党领导层原本表示不会对她采取纪律行动,但她在国会承认说谎的隔天,也就是11月2日他们却宣布成立纪律委员会展开调查,让她大吃一惊。

根据供证内容,辣玉莎11月8日向工人党纪律委员会解释在国会三度说谎的原因,并在11月29日的另一次会面中,听到毕丹星和林瑞莲建议她退党,他们说因为她不再获得盛港集选区团队其他议员的支持。

辣玉莎说,她承认自己犯了错误,所以决定退出工人党。

毕丹星前天(12月2日)在工人党记者会上的说法与辣玉莎的供证有出入。毕丹星在记者会上说,他明确要求辣玉莎10月在国会中还原真相,工人党纪律委员会也告诉辣玉沙,如果她不主动退党,就会被开除。

辣玉莎供证时则说,如果工人党领导层在10月让她向国会坦白说谎的事实,她会照办,但毕丹星告诉她的是“如果继续撒谎,他不会对她做出审判(there would be no judgement),纪律委员会也没有向她传达要求退党的决定。