陈振声：教育部提升实习计划开拓教师视野

教育部长陈振声昨天在校长委任仪式致辞时，透露已获得公共和私人领域超过150个实习机会。教师也能自发提出到各领域实习的要求，包括可持续发展、电子商务和数据分析。

教师为学生设计学习体验，启发莘莘学子，确保教师能与时俱进并有信心引领学生应付瞬息万变的世界至关重要。教育部将提升教师实习计划，支持教师到业界开拓视野，从而确保教育素质。

教育部长陈振声昨天（12月3日）在校长委任仪式致辞时指出这点，强调学校领导扮演的重要角色，包括给予学生和教师所需的支持。不论人生起点，所有学生应有发挥潜力的机会，成为自信的学习者。但单靠课本知识与考试，将剥夺学生应有的丰富学习体验。

他说，学校的成功在很大程度上有赖于教师，教师是“学习体验的设计师”，须确保他们有充实自我的空间。

加强教育团队能力帮助学生应付未来

“我们要支持教育团队加强能力以帮助学生应付未来，建立教师的信心来栽培有未来意识的学习者，引领学生应付瞬息万变的世界。建立校风文化的校长应在学校建立一个关爱的文化，在关心学生的同时，也支持教师相互关怀同事。”

陈振声透露，根据国立教育学院近期针对16所学校的教师进行的一项调查，教师都反映良好的工作关系、自主权与尊重，以及提升机会是他们工作的动力。

他今年在教师节献词中表示教育部明年将提升教师的实习计划，昨天透露已获得公共和私人领域超过150个实习机会。教师也能自发提出到各领域实习的要求，包括可持续发展、电子商务和数据分析。

陈振声说：“我们要积极地支持教师学习，尤其是那些不曾从事非教学工作的。这么一来，教师们才能自我充实，也能让他人充实学习。教育界可注入新的思维，积极地准备好实现教育的使命。”

因此，学校需要有远见和决心的领导人。他强调，校长能参照教育部的工作蓝图等指南，但关键在于根据需求量身制定有利于学校的计划。

我国教育的重点已扩大至学术以外，并做出一些改革，他呼吁校长继续发挥各校强项，融合现有的计划，实现学校的愿景。“在每所学校发展不同的卓越中心，我们才能更好地满足学生的不同志向，建立更有效的制度。”

教育部在昨天的仪式上也肯定15名退休校长与教育工作者的贡献。陈振声致辞时表达对他们的谢意，特别点名感谢立化中学校长李惠棣。

他说，李惠棣原本应在去年退休，因教育部在疫情期间想让学校领导过程稳定，她同意留任一年。

立化中学今年7月发生命案后，李惠棣带领教职员保护学生的福祉并安抚家长。那期间，她也因健康情况在接受治疗，依然坚强地带领师生应付艰难时期。

今年有59名校长获新委任，当中24人首次担任校长。