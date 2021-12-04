空军线上开放日 不同视角展示作战力

突破现场活动的局限，空军开放日会通过特别设计的网站，使用虚拟实境技术展出更多空军装备，包括超过25个战机和地面空防系统，让参与的公众能从不同视角认识到我国空军强大的作战力，以及空军在防卫工作中扮演的重要角色。

时隔五年，新加坡空军部队再次举办开放日，并将在线上进行，希望带给公众全新体验。

突破现场活动的局限，空军开放日2021会通过特别设计的网站，使用虚拟实境技术展出更多空军装备，包括超过25个战机和地面空防系统，让参与的公众能从不同视角认识到我国空军强大的作战力，以及空军在防卫工作中扮演的重要角色。

从昨天（12月3日）起至本月19日，公众可上空军开放日网站登记参与，上月20日已开放预先登记。空军线上开放日将传统的展览数码化，融入更多3D元素，让整个游览体验更具互动性。例如，公众能通过预录视频看到有关战机的其他信息与它真实操作的情况，从而更了解不同空军装备的能力。

网站也设有游戏，参与者可通过问答题或是战机空战和防御基地等模拟游戏，边玩边认识我国空军。空军部队也邀请葛米星（Gurmit Singh）和一些网红来主持线上节目并预制让观众了解空军幕后工作的视频。

开放日当然也少不了最受欢迎的战机空中演练项目。公众可在指定时段通过网上的直播节目观看几项空军的现场演习活动，包括搜索与救援行动。为了鼓励公众踊跃参与，开放日也设有一系列的社交媒体有奖比赛。

空军部队如何不断创新也让我留下了深刻的印象，包括空军运作指挥部采用科技和模拟系统来复制真实的运作情况，增强训练水平和体验。 ——人力部兼国防部高级政务部长扎吉哈

人力部兼国防部高级政务部长扎吉哈昨天为开放日主持开幕仪式。他致辞时说：“空军部队如何不断创新也让我留下了深刻的印象，包括空军运作指挥部采用科技和模拟系统来复制真实的运作情况，增强训练水平和体验。”

这次担任开放日筹委会主席的空军运作指挥部司令杨时权上校受访时说，以线上的方式举行开放日有它独特的地方，比如能触及到其他以往无法来到空军基地参与现场开放日的群体。

“线上模式让我们有新的方法呈现不同的新内容，比如这次新加坡青少年飞行俱乐部的代表也会通过虚拟实境软件和眼镜，表演‘黑骑士’（Black Knights）的特技飞行。”

参与开放日活动的空军工程师、一级军事专才普拉加迪斯瓦兰（K Pragadeeswaran，25岁）受访时说，自己将会参与紧急派出战斗机演习的现场直播节目。“为了让观众有更好的视觉体验，我们也从不同角度预录部分演习，让公众不仅能看到逼真的场景，也能看到一些如果现场看不到的画面。”