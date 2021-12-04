罗厘司机疑酒驾 失控猛撞私召车

疑罗厘司机醉酒开车，失控撞上等待交通灯的一辆私召车，引发连环撞车祸。车上的乘客也因罗厘侧翻而受困车内20分钟，最后民防人员动用切割工具才把他救出。40岁的肇祸司机过后被捕，警方的调查还在进行中。这起车祸发生在今天（12月4日）凌晨约12时20分，地点在义顺6道和义顺1道的交界处。事故涉及一辆罗厘和两辆私召车。

目睹车祸现场的读者元益平（34岁，金融业经理）联络《联合晚报》，称车祸很严重，一辆罗厘侧翻，有个人还被卡在车头，头部流着血，现场10多个人跑去企图救他出来但不果。

根据他发来的视频和照片显示，一名光头男子卡在翻覆的罗厘内，他在公众的协助下尝试从司机座位的窗户出来，但相信他的脚被卡住，后来民防人员赶到才把他救了出来。

据《联合晚报》了解，肇祸罗厘先撞上一辆黑色私召车，导致后者往前冲，撞上另一辆蓝色私召车。

黑色私召车司机伊克巴尔（62岁）受访说，当时他载着两名乘客，车辆停在交通灯前等右转灯变绿，突然车后方被激烈撞击，汽车顿时往前冲，跟着就撞到了前面的车子。

不愿具名的蓝色私召车司机则说：“我当时也正准备右转，突然后方传来震耳欲聋的碰撞声，接下来我的车被推前，还好我前面没有车。”

他说：肇祸罗厘里面有两人，包括40岁的司机和受困乘客。

另一目击者王先生（20岁）则说，事发后约有15人前来帮忙，有的爬上翻覆的罗厘上方试着拉受困乘客出来，有的则在旁安抚。

民防部队受询时证实一名伤者受困在罗厘的司机座上，民房人员使用切割器具抢救伤者，并将三名伤者送往邱德拔医院救治，另外受轻伤的两人则拒绝送院。

警方则表示年龄介于28岁至41岁的四人在清醒的情况下被送往医院，一名40岁的罗厘男司机涉嫌醉酒开车被逮捕，案件还在调查中。

完整报道，请翻阅2021年12月4日的《联合晚报》。