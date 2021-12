■ 疑团一:毕丹星是否曾指示辣玉莎澄清事实?

一句“不会对她做出审判”(there would be no judgement),究竟是让辣玉莎自己做选择,还是默许她继续撒谎?

辣玉莎10月4日在国会面对盘问时继续说谎。她的秘书助理罗佩英(音译,Loh Pei Ying)向国会特权委员会供证时称,毕丹星在国会前一天见过辣玉莎并告诉她,她若坚持不实言论,不会对她做出审判。毕丹星之后也亲口向罗佩英转述这句话。