设纸类回收机让居民换取现金 行动党15市镇会启动绿色市镇行动

绿色市镇行动工作小组主席文礼佳博士指出，目前58台纸类回收机已分布在各区人流量较高的地点，另有20台将在本月底前启用。

响应永续发展目标，全国15个人民行动党市镇理事会正式推展绿色市镇行动计划，首阶段每个市镇会设置约五台纸类回收机，居民把报纸、杂志等纸材投入机器内，能换取现金。

绿色市镇行动（Action for Green Towns）工作小组主席文礼佳博士指出，目前58台纸类回收机已分布在各区人流量较高的地点，另有20台将在本月底前启用。

文礼佳和行动党市镇会协调主席、蒙巴登区议员林谋泉昨天（12月4日）在芽笼峇鲁第68座组屋底层，向媒体展示机器使用方法。

纸类回收机由企业SGRecycle设置和管理。居民扫描机器的QR码进入网站，使用手机号码注册，就能放入报纸、杂志和纸皮等纸材，机器会按每公斤6分的价格计算回收物价值，居民可选择将钱存入电子钱包或银行账户。

也是惹兰勿刹集选区议员的文礼佳说：“选择从小做起，是为了让环保更容易做到，鼓励更多人参与其中。”

林谋泉也指出，希望这不会影响加龙古尼（Karang Guni）的生计，并欢迎他们使用纸类回收机。

行动党今年5月宣布推出绿色市镇行动，让所管理的市镇在2025年或之前达成零废弃和更绿化的目标，也配合2030年新加坡绿色发展蓝图愿景。

文礼佳说，工作小组过去数月向居民、业界伙伴、学术和环保人士广泛咨询，各市镇会也分享各自永续措施经验，最终得出具体计划。

零废弃方面，除了计划让纸类回收机每月收集一吨重的纸皮，相当于少砍17棵树，行动党市镇会办公室将减少打印纸张，向承包商付款时尽量以电子支付取代支票。

公共区域用节能LED灯 提高能源使用率

提高能源使用率方面，目前几乎所有行动党市镇会的公共区域已改用节能LED灯。接下来更换时，当局将逐步加装可远程遥控的智能感应器，以便适时根据居民使用状况亮灯、灭灯或调暗灯光。

预计到2025年，这将减少6200万千瓦时的能耗，相当于1万4452户四房式组屋家庭一年用电量。

在电梯更换计划下，未来四年当局更换超过3000部组屋电梯时，将采用更可靠省电的型号，例如带LED显示屏和智能感应灯源等。

绿化环境方面，所有行动党市镇会在2023年或更早之前，采用机器将多余树枝碾成植物覆盖料（mulch），用在社区花园等，保护植物之余减少运输余料带来的碳排放。

此外，市镇会在重新设计和更新社区公共空间时，将融入更多绿意。

计划让更多业界伙伴参与加强绿化社区公共走廊

文礼佳透露，下一步计划是让更多业界伙伴参与，并加强电梯间和公共走廊的绿化。

芽笼峇鲁第68座组屋居民林莲英（68岁，洗碗工）昨早得知消息后，特意回家把收集已久的报纸拿到楼下，在义工的指导下，尝试使用回收机。

她认为，比起综合收集各类回收物的环保箱，“这个纸类回收机更干净，东西放进去后不怕给别人偷”。

“我很乐意去学怎么用这个机器，不是为了钱，更多是为了环保。”