字述一年投选12日截止 “盼” 和 “变” 暂领先

年度汉字“字述一年2021”的投选活动即将进入最后一个星期，目前“盼”和“变”这两个字暂时遥遥领先。

《联合早报》自2011年举办首届“字述一年”投选活动，今年迈入第11个年头，邀请读者一同回顾和总结即将结束的一年，并以10个汉字概括过去一年国内外的重大新闻事件。今年入围的10个汉字是变、等、共、家、聚、困、盼、食、限和毅。

截至本月2日，结合网络投选和邮寄选票，10个候选的汉字当中，“盼”和“变”字所得票数最多，大幅领先其他汉字。

字述一年团队上周到不同地点邀请公众参与投选活动，并请公众分享投选汉字的原因。不少选择“盼”字的公众说，他们盼望疫情消去，盼望出国旅游，也盼望与亲友相聚。

“变”字紧追着“盼”，目前在投选活动中排名第二。冠病变种毒株和政局变化等因素相信在公众心中留下深刻印象。继2016年被选为年度汉字后，“变”字今年再度入选。

另外，字述一年团队今年为推介入选汉字分别制作的视频也受公众欢迎并获得好评。截至2日，这10个视频播放排名分别是变、等、家、共、盼。

如果你错过了《联合早报》过去几周有关“字述一年”的报道和视频，可上网浏览早报网页zaobao.sg点击“字述一年”的专页，或搜寻关键字“字述一年”或“字述一年2021”。

今年，字述一年团队也邀请了九名专家团成员中的三人录制视频。他们是新加坡华乐团驻团指挥郭勇德、新文潮出版社社长汪来昇，以及丹戎巴葛坊小贩林添荣。有兴趣的公众可上“字述一年”专页观看。

投选结果本月15日 通过网络直播揭晓

究竟哪一个字能成为2021年的年度汉字？读者在12月12日投选截止前，还能作出决定性的影响和改变，并有机会赢取总值1万2000元丰富奖品。

2021年“字述一年”的投选结果会在12月15日（星期三）傍晚6时，通过网络直播节目揭晓。