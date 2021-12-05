约会网男用户揭发身份 “甜心宝贝”竟是女教师

女教师被指在约会网站Sugarbook上称自己是“甜心宝贝”，男子通过社交媒体查出她的真实身份后向教育部投诉。教育部受询时证实接获投诉后展开调查，并指女教师否认相关的指控。据了解，女教师已经辞职。

这名匿名男用户今早（12月5日）受访时告诉《联合晚报》，他通过约会网站联系上这名“甜心宝贝”，对方过后主动用Telegram聊天应用程序加了自己好友。

“我习惯定期上网查询那些有机会成为‘甜心宝贝’女子的信息和资料等，当我搜索她的名字时，她的面簿账号立刻出现，头像照片和网站使用的照片是同一张。”

男用户表示，因为两人在面簿上有共同好友，因此他得以浏览女子设置为隐私的不少私人照片，因此从中发现了不妥。“过后我再上网搜索她的名字，一查之下竟发现她的正职是一名女教师。”

男用户于是在10月10日，将相关情况通报给教育部。

教育部今早受询时表示，当局严肃看待职员的不当行为，并将毫不犹豫地对不遵守行为准则和纪律标准的员工采取处分，包括开除等。

教育部发言人透露，被指涉事的女教师对所有相关的指控予以否认。但据《联合晚报》了解，这名女教师已经提交离职申请，并将在月底离职。

马来西亚约会网站Sugarbook自2017年成立以来争议不断，网站宣传标语“金钱援助交换浪漫陪伴”，在短短几年的时间内，吸引几万用户注册，引发社会的关注，在2018年甚至被提上国会讨论。

议员谴责约会网站

国会议员谢健平和陈佩玲当时强烈谴责这个约会网站，并在国会中询问政府对这类约会网站的立场。

时任社会及家庭发展部长李智陞说，这类网站可能让年轻人面对受剥削的风险，警方会密切观察网站是否触法，但禁止所有网站并非最理想的方式，关键在于加强教育、提高意识，让年轻人做出明智判断。

完整报道，请翻阅2021年12月5日的《联合晚报》。