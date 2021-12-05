曾遭踢爆啤酒当“菊花茶” 咖啡店继续偷卖

克拉码头咖啡店深夜偷卖酒，事情被踢爆后，员工仍铤而走险继续卖酒，用黄色塑料杯，再插上吸管，当“菊花茶”卖。

《新明日报》今年7月中报道，有读者爆料位于桥南路一带的咖啡店，到了晚上10时30分后偷偷卖酒。员工柜台倒酒，用深色塑料杯，还配上普通饮料罐，再插上吸管，三大招掩人耳目。

事件曝光后，时隔不到5个月，这家咖啡店仍在继续偷卖酒。记者于昨晚（12月4日）10时许走访时，已有一些顾客点酒畅饮，一到10时30分，茶水摊员工准时将顾客桌上的酒瓶和酒杯都收走。

但据观察，附近酒吧打烊后，许多人来咖啡店“续摊”，原本冷清的咖啡店瞬间爆满，不时就有顾客从柜台拿着黄色塑料杯回到座位上。

记者前往柜台试探要买酒，茶水摊女员工犹豫了一下后问要什么酒，记者说要啤酒后，女员工稍后就拿出装了啤酒的黄色塑料杯，还特意放了吸管。

黄色塑料杯印有菊花茶的图案与标志，再配上吸管，让人觉得这就是一杯普通的“菊花茶”饮料，很难会联想到杯里其实暗藏乾坤。

根据酒类管制（供应与饮用）法令，条例规定晚上10时30分到隔天早上7时，禁止所有零售商售卖酒类饮料，也禁止商家在这段时间内售卖或让顾客在店内饮用酒类饮料，违例者可面对高达1万元罚款。

完整报道，请翻阅2021年12月5日的《新明日报》。