14岁男偷脚车轮 父母带他上门道歉

脚踏车锁在楼梯间，清晨出门却只剩车架不见轮，少年气急败坏报警处理后，突然想起邻居有电眼对准楼梯口，查看电眼画面，认出涉案男生就住附近，于是带着警察找上门，找回两个失窃的脚踏车轮子。

事件发生在周五（3日）凌晨3时半，地点是在马林台第51座组屋。

张先生（17岁）告诉记者，脚踏车是同住的14岁的表弟，一年前花200元买的二手脚车，平时都停放在12楼的楼梯间，并且用铁链锁在楼梯间的栏杆，怎料两个轮子却被偷走，只留下车架。

他说，周五早他上出门时，发现表弟脚踏车的轮子不翼而飞，于是和表弟立即到警局去报案。

两人后来发现邻居装有电眼，对准楼梯间，于是向邻居要求查看电眼画面，是否有拍到干案者的样貌。

“电眼画面正好拍到一个男生，在凌晨3时半拿着两个轮子搭电梯离开。我们一开始认不出对方是谁，才把电眼画面放上网，想要找出对方。”

不过张先生的表弟后来认出对方就是住在附近的男生，张先生和表弟带着警察上门找人。

张先生说，警方上门后，男生才当场把两个轮子归还了给表弟。

警方证实接获报案，调查正在进行中。

父母事后带男生登门道歉

车主打算销案

父母晚上带儿子上门道歉，父亲表示儿子有说脚踏车轮子已损坏，他也答应儿子月底发薪后才买新的轮子给他。少年一家打算销案。

张先生指出，当天晚上，男生的父母带着儿子上门道歉。“他们解释说，男生的脚踏车轮子坏了，一直要求要换新的。

完整报道，请翻阅2021年12月5日的《联合晚报》。