指国会特权委员会调查还在进行 工人党：适当时回应报告

工人党在昨晚约8时发表的声明中说，该党了解到特权委员会的调查工作仍在进行，因此，在适当的场合和时间点作出回应，才是谨慎的做法。

国会特权委员会特别报告公布第三天，工人党打破沉默发表简短声明，将在“适当场合和时间点”作出回应。

工人党在昨晚约8时发表的声明中说，一些公众询问工人党领导人为何至今未回应国会特权委员会的特别调查报告，而该党了解到特权委员会的调查工作仍在进行，因此，在适当的场合和时间点作出回应，才是谨慎的做法。

声明也指，特权委员会在未取得工人党领导人证词的情况下就发布报告，报告对他们作出了严重的指控。声明称，国会反对党领袖、工人党秘书长毕丹星在上周四（2日）已明确表明准备好向特权委员会供证。

除了在文末感谢所有发信息鼓励工人党的人，包括阿裕尼集选区、后港区和盛港集选区的居民、党员、志愿者以及公众，简短的声明没有其他内容。

也是在上周四当天，工人党召开记者会，毕丹星首次坦白，他和党主席林瑞莲及副主席费沙，早在8月已知盛港集选区原议员辣玉莎在国会撒谎。由于牵涉到辣玉莎的隐私，毕丹星决定给她一些时间处理。就在这场记者会召开时，国会特权委员会正在举行听证会，辣玉莎作了供证。根据特权委员会隔天（3日）公布的报告，辣玉莎供证称她是受毕丹星等三位党领导授意，才将谎言隐瞒到底。

刘程强婉拒受访

在昨晚发表声明之前，工人党保持沉默了近两天，只在前晚发短信给党员与义工，承诺将在适当时候回应特权委员会报告中的指控。

《联合早报》昨天走访工人党前秘书长刘程强的住家。他傍晚时分外出，见到门外等候的记者时，与记者碰拳，面带微笑。但他婉拒受访，仅表示“其他什么事情还是怎样，我想有什么消息，党应该会告诉你们”。

本报昨天也访问了一名现党员、两名党义工和一名前党员了解党内部情况。现党员同意工人党声明中所说的，由于特权委员会听证会尚未结束，没有必要急于发表声明来回应指控。他也说，党领导公开他们的说法来回应指控，才是正确和公平的。

受访党工：党内对领导没有太多不满或焦躁情绪

其中一名受访的党义工认为，这份声明至少给予人们一定程度的保证，即工人党不会回避这些指控，很可能是到特权委员会供证。

综合四名受访者的叙述，工人党党内情绪虽低落，但对毕丹星、林瑞莲和费沙并没有太多不满或焦躁情绪。

据另一名党义工观察，党内多数人仍倾向相信毕丹星在记者会上的说法，即他决定给辣玉莎时间与家人沟通，因为他们相信三名工人党领导人的诚信和领导素质。工人党前党员陈家喜昨天也在面簿发文说，任何与毕丹星、林瑞莲和费沙打过交道的人都知道，说是他们建议辣玉莎继续撒谎，简直难以想象。

至于辣玉莎的供词，与她的秘书助理罗佩英（译音）和另一名工人党干部纳登（Yudhishthra Nathan）一致，有认识罗佩英的前党员说，罗佩英不是会演戏的人，不可能与辣玉莎串通。但据了解，党内一些人认为罗佩英和纳登可能与辣玉莎走得太近，因此被她误导。

据悉，截至前晚，罗佩英仍在协调辣玉莎原本分管的康埔桦区（Compassvale）事务。

特权委员会今天复会。